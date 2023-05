Arsenali kaotus kindlustas Manchester Cityle meistritiitli

Jalgpalli Inglismaa kõrgliigas kaotas Arsenal eelviimases voorus 0:1 Nottingham Forestile. Võiduga kindlustas Forest kõrgliigasse püsimajäämise, ühtlasi tähendas Arsenali kaotus, et kolmandat aastat järjest võidab meistritiitli Manchester City.

Kaks kuud tagasi City ees kaheksa punktiga juhtinud Arsenal oli eelviimase vooru eel Cityst nelja punktiga maas. Võiduga hoidnuks nad veel tiitlilootusi elus, aga võimalused kustusid Nottinghamis.

Forest kasutas 19. minutil ära Martin Ödegaardi valesöödu ja Taiwo Awoniyi saatis palli Arsenali väravasse. Rohkem mängu jooksul väravaid ei löödudki. Gabriel Jesus proovis korduvalt, aga Keylor Navas oli Nottinghami väravasuul kindel.

Nottinghamil on nüüd 37 punkti ja sellega kindlustati kõrgliigasse püsimajäämine, paiknedes enne viimast vooru 16. kohal.

Arsenal jätkab 81 punktiga teisel kohal, kaks mängu vähem mänginud Cityl on 85 punkti.

"Ma pole praegu suuteline mõtlema. Peame Cityt õnnitlema," ütles Arsenali peatreener Mikel Arteta kaotuse järel BBC-le. "See on olnud uskumatu teekond, oleme kümme kuud Cityga võidelnud ja olime pikalt neist ees. Saime suure õppetunni. Tegime suure arenguhüppe, aga kirss tordil olnuks meistritiitel ja sellega ei saanud me hakkama."

Tulemused:

Nottingham – Arsenal 1:0

Bournemouth – Manchester United 0:1

Fulham – Crystal Palace 2:2

Liverpool – Aston Villa 1:1

Wolves – Everton 1:1

Tottenham – Brentford 1:3