Atletico läks liigatabelis linnarivaalist mööda

Koduväljakul mänginud Atletico toimetas mängu esimese 11 minuti jooksul kaks palli Osasuna võrku, kuid kumbki värav ei lugenud suluseisu tõttu. 16. minutil lõi Antoine Griezmann kaugelt peale, kuid tema löök tabas posti ning läks siis üle otsajoone.

Atletico jõudis esimese väravani 44. minutil, kui Yannick Carrasco Griezmanni söödust klubi juhtima viis. 62. minutil pikendas Saul Niguez Atletico edu ning 82. minutil pani Angel Correa 3:0 võidule punkti.

Enne pühapäevast mängupäeva oli Atletico liigatabelis linnarivaali Madridi Reali järel kolmandal kohal, aga Real pidi võõrsil Valencia 1:0 paremust tunnistama, mistõttu pääses Atletico tabeli teisele reale.

Real jäi kaotusseisu 33. minutil ning ei suutnud mängu lõpuni Valencia puurilukku murda. Reali 22-aastane täht Vinicius Junior saadeti mängu lisaminutitel pärast vastasega sõnelusse sattumist punase kaardiga riietusruumi, mängu käigus koges Vinicius fännide poolt valju rassismi.

"Tiitel, mis kunagi kuulus Ronaldinhole, Ronaldole, Cristianole ja Messile, kuulub täna rassistidele," kirjutas brasiillane pärast mängu sotsiaalmeedias. "See ei olnud esimene ega teine ega kolmas kord. Rassism on La Ligas normaalne. Vastased arvavad, et see on normaalne, alaliit arvab sama ja vastased julgustavad seda."

Teisel poolajal tehti mängus paus, mille jooksul näitas Vinicius näpuga Atletico fännisektsiooni poole, kust kõlas rassistlikke hõikeid ning laule. Madridi Reali peatreener Carlo Ancelotti ütles, et mäng oleks pidanud seal peatuma. "Mis siin juhtus, on lubamatu. Terve staadion hüüdis rassistlikke solvanguid," ütles Ancelotti.

"La Ligal on probleem. Minu arvates on Vinicius maailma kõige olulisem mängija. Need rassismiepisoodid peavad matši lõpetama. Ma ütleks sama, kui me oleks 3:0 juhtinud," lisas peatreener. "Vinicius on väga kurb, ta on vihane. Sellised asjad ei peaks meie maailmas juhtuma."

Nii Hispaania kõrgliiga kui ka Valencia klubi mõistsid fännide käitumise hukka, La Liga peakontor teatas pärast mängu, et uurib juhtunut põhjalikult ja võtab kasutusele karmid meetmed.

Barcelona on Hispaania kõrgliiga meistritiitli juba kindlustanud ja kaotas laupäeval esimest korda sel aastal koduväljakul. Atletico on 72 punktiga teisel kohal, Real on neist punkti kaugusel. Viimast Meistrite liiga kohta hoiab Real Sociedad 65 punktiga, Villarreal on 60 punktiga viies ja Betis on 56 punktiga kuuendal tabelireal.

Väljalangemise on kindlustanud Elche, Espanyol on 34 punktiga tagantpoolt teine ning väljalangemistsoonis on veel 35 punktiga Valladolid.