Barcelona sai sel hooajal koduväljakul esimese kaotuse

Külalised asusid juba viiendal minutil Mikel Merino väravast juhtima, 72. minutil kasvatas eduseisu Alexander Sörloth. Barcelona eest skooris 90. minutil Robert Lewandowski.

Barcelonale oli see sel hooajal esimene kaotus koduväljakul, seejuures said nad just sel mängul võidukarika kätte. Kolm mängu enne hooaja lõppu on Barcelona 85 punktiga esikohal, ühe mängu vähem pidanud Madridi Real jääb maha 14 punktiga.

Real Sociedad aga kindlustas võiduga neljandat kohta ehk Meistrite liigasse viivat positsiooni, viiendal kohal olevat Villarreali edestatakse viie punktiga.

Tulemused:

Barcelona – Real Sociedad 1:2

Almeria – Mallorca 3:0

Getafe – Elche 1:1

Bilbao Athletic – Celta Vigo 2:1

Girona – Villarreal 1:2

Cadiz – Valladolid 2:0