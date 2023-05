Tipneri karikavõistlustel selgus esimene finalist

Kohtumise ainsa värava lõi 30. minutil Flora ründaja Aleksandr Šapovalov.

"See oli mingis mõttes klassikaline karikamäng. Tammeka mängis väga kaitsvalt, mistõttu meil polnud lihtne väravamomente tekitada. Tammekal oli lõpus piisavalt energiat, et meis natukene sabinat tekitada. Ütleme nii, et ei olnud lihtne mäng," tõdes Flora juhendaja Jürgen Henn.

"Flora vastu mängides ei saa Eestis keegi eeldada, et tuleb võimalusterohke mäng. Need võimalused, mis tekivad, tuleb kvaliteetselt ära lahendada. Sellest jäi meil veidi puudu, aga sellegipoolest arvan, et pidasime täna oma plaanist hästi kinni. Meil tekkisid võimalused pall väravasse panna, aga täna läks nii. Kahju, et oleme karikavõistlustelt väljas, aga saame mängust palju positiivset kaasa võtta," märkis Tammeka peatreener Marti Pähn.

Kaheksakordne karikavõitja Flora kohtub finaalis Narva Transi või esiliigaklubi JK Tabasaluga. Transi ja Tabasalu poolfinaal toimub neljapäeval algusega kell 19.00 Tabasalu koduväljakul.

Karikafinaal peetakse 3. juunil A. Le Coq Arenal.