Tiidrek Nurme püstitatud rekord osutus mitteametlikuks

Nurme jooksis laupäeval välja aja 29.03, millega parandas endale kuuluvat rahvusrekordit sekundi võrra. Kaugele ei jäänud ka Solomon Gatchoka Kagimbi (29.06) ning Leonid Latsepov (29.57).

Esmaspäeval teatasid võistluse korraldajad, et Nurme rahvusrekord ametlikult püsima ei jää, sest 10 km raja mõõdistamise ja sertifitseerimise protsess on pooleli.

"Kuigi Kuressaare linnajooksu 10 km raja mõõdistamisega alustati juba 2020. aastal, jäi protsess tollal tänu viirusepuhangule ja mõnedele tehnilistele probleemidele pooleli. Suures osas on trass tänaseks ära mõõdistatud, täpsustamist vajab vaid viimane kilomeeter," teatasid korraldajad pressiteate vahendusel.

Korraldajad lisasid, et sertifitseerimisprotsessi ei ole Eestis lihtne teostada, sest vastavat tunnistust omavad väga vähesed.

"Samas ei muuda rekordi mitteametlikuks tunnistamine jooksu kõrget taset ega kordaminekut olematuks, kuna jooksust sai osa üle 1500 inimese ja 10 km oli kohal Eesti paremik," kirjutasid korraldajad, lisades, et loodavad järgmiseks aastaks raja sertifitseerida ning ootavad siis jooksjaid uuesti rekordit purustama.

Naiste arvestuses tuli 10 km jooksu üldvõitjaks Kertu Kula ajaga 38.42, 5 km meeste arvestuses sai esikoha Kaupo Sasmin ajaga 16.24.

Kuressaare Linnajooksul oli osalemas rekordarv 1511 jooksusõpra, mis on viimaste aastakümnete kõrgeim osavõtjate arv. Kuressaare Linnajooks on Rimi Eesti Linnajooksude sarja üks osavõistlus. Järgmise sarja jooksuna on kavas Rimi Eesti Ööjooks Rakveres 03. juunil.