Keio Kuhi tähtsa turniiri taotlemisest: oleme FIBA-s silma jäänud

Taotluse esitamine on mitmes mõttes märgiline. Tegemist saaks olema seni suurima kaaluga korvpallisündmusega, mis Eestis on toimunud. Osalemise ja taotlemise võimalus on tekkinud, sest Eesti meeste korvpallikoondise tase on tõstnud rahvuskoondise reitingu arvestatavalt kõrgele.

Eesti korvpalliliidu peasekretär Keio Kuhi, mis sammud pidi alaliit tegema, et üldse taotlus esitada?

Mitte ainult alaliit, vaid taotlemise võimalus on märgiline selles mõttes, et Eesti koondis on teinud tulemust. Meie treenerid on andnud mängijatele korvpallihariduse, mis võimaldab sellisel tasemel mängida. Oleme saanud 16 Euroopa riigi hulka, kes hakkavad seda turniiri mängima. Loomulikult tähendas see juba aasta tagasi ettevalmistuste alustamist, lobitööd FIBA tasandil, et üldse meid tõsiselt võetaks. Veel märgilistest asjadest rääkides - on tulnud teha lobitööd ka selle jaoks, et FIBA teeks poliitilise otsuse ja paar päeva tagasi on nad deklareerinud, et Venemaa seal osaleda ei saa. Meie oleme omakorda öelnud, et seal, kus osaleb Venemaa, Eesti ei osale. Loomulikult on oluline eelarve pool ja siin kindluse saamine. Tänaseks on tunnetus olemas ja taotlus sai esitatud. Oleme FIBA-ga selles osas kogu aeg kontaktis.

Nii et rahalises pooles olete kindlad ja ka mängupaik Tondiraba spordihall vastab tingimustele - need asjad klapivad?

Meil on see kindlus ja tunnetus olemas. Muidu ei oleks me taotlust esitanud. Tõsi, Tondiraba jäähall on see koht, kus juhul, kui korraldusõiguse saame - 12.-15. august toimub. Tondiraba vastab nõuetele ja arvan, et on suurepärane mängupaik. Viimati mängis BC Kalev/Cramo seal täismaja ees, vist üle 5000 vaataja. Suurepärane!

Kas vajasite riigilt ka mingit kindlust, et see samm teha ja taotlus esitada?

Oleme olnud kogu aeg ühenduses. Eelarve on üle poole miljoni ja seal on vaja kõiki osapooli. Oma osa mängib piletitulu, oma osa toetajad, ka Tallinna linn ja loomulikult riigi pool. Selleta ei saa. Nagu iga spordiürituse korraldamine.

Kui palju on teil konkurente? Kui kindlad olete, et kui FIBA 28. aprillil selle otsuse langetab, siis üks neljast alagrupist toimub Tallinnas?

Tõsi, oleme sellega väga palju vaeva näinud ja on ju teada, et Eesti on taotlenud aastaid erinevaid turniire. Miks see meie jaoks nii oluline on? Oma täiskoosseisus koondist käisimine 2015. aastal Riias vaatamas - 9000 eestlast. Milanos 2022 tuhanded eestlased kulutasid seal miljoneid eurosid. Nüüd ongi see koht, kus tahaksime, et kodus mängivad eestlased täismaja eest. FIBA-s on jäänud see silma ja mitteametlikes vestlustes ollakse väga positiivsed. Loomulikult konkurents on suur. Korvpallis ei ole nii, et astud ligi ja lepid kokku. Seal on järjekord uksetaga. Aga mina olen küll positiivne.

Nii et see pole lihtsalt emotsionaalne argument, mida meile meeldib esile tõsta, et meie fännid on tublid - see läheb FIBA-le korda, selliseid asju vaadatakse?

Kui olin Milanos ja istusin seal härra Nowitzki kõrval, siis pärast mängu andis ta pressikonverentsi. Ajakirjanikud küsisid kõike muud, aga tema avasõnad olid, et see, mida ta nägi hetkel, mida eestlased tegid - see on fenomenaalne. Igal pool, kus käia, on kõigil Riia ja Milano elamus meeles. FIBA vaatab selles suunas, et lõppkokkuvõttes on see ju korvpallile oluline.

Kui rääkida turniiri sportlikust tasemest, siis milline see on? Kõige kõvemad satsid siin ei ole, aga samas on tegemist olümpia eelkvalifikatsiooni turniiriga.

Kui tasemest rääkida, siis alates ränkingust 9-30. Need on peaaegu Euroopa 16 kõige paremat riiki. Seal ei ole neid, kes otse maailmameistrivõistlustele said. Milline see sõel on? Ainult kaks saab edasi. Aga Eestile märkimisväärne juba teoreetiline võimalus, et mängime olümpiapääsu nimel. Meie täiskoosseis võib seal kõiki võita.

Mängud on suvel ja see annab meie koondisele harukordse võimaluse ajada kokku maksimaalselt kõva punt. Teiste seas Euroliiga mees Maik-Kalev Kotsar ja nii edasi.

Oleme selles osas väga positiivsed. See on üks peamisi argumente, miks me seda üldse teeme. See on kummardus fännidele, et nad on olnud mujal kuues mees väljakul ja see on kummardus ka meie enda koondisele, et nad on nii hästi mänginud. Anname neile võimaluse kodus loodetavasti täiskoosseisus kodupubliku ees mängida.

Kas nüüd on teie poolt kõik sammud astutud ja jääb oodata 28. aprilli ja FIBA otsust?

Jaa, väga palju enam juurde ei saa teha. Viimane kõne oli FIBA-ga, kus nad ütlesid, et lubasite et teete. Kõik info, dokumentatsioon, deposiit on käes. Oleme positiivsed.