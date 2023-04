Eesti taotleb korvpalli olümpia eelvalikturniiri korraldusõigust

Taotluse esitamine on mitmes mõttes märgiline. Tegemist saaks olema seni suurima kaaluga korvpallisündmusega, mis Eestis on toimunud. Osalemise ja taotlemise võimalus on tekkinud, sest Eesti meeste korvpallikoondise tase on tõstnud rahvuskoondise reitingu arvestatavalt kõrgele.

Koht olümpia eelkvalifikatsioonis tagati seoses eduka osalemisega MM kvalifikatsiooni teises ringis ja pääsuga EM-finaalturniirile. Maailmas on Eesti meeste korvpallikoondis reiting 44. (161), Euroopas 22. (47).

Tegemist on suurturniiriga, kus Eesti koondis saab mängida oma täiskoosseisus, loodetavasti kodupubliku ees. Erinevalt valikmängude akende ajal klubihooajal kui see kahjuks võimalik ei ole, sest mängijad ei pääse sellel ajal Euroliiga klubide juurest või NCAA-st tulema.

Taotlemine on ühtlasi kummardus Eesti fännidele, kes seni on saanud Eesti koondist täiskoosseisus mängimas näha vaid mujal Euroopas. 2015. aastal külastas Riias toimunud EM-finaalturniiri 9000 eestlast ning möödunud aastal Milanos 2500 eestlast. Tuhanded eestlased külastasid neid üritusi ja kulutasid eelpool mainitud riikides miljoneid eurosid.

FIBA otsustab korraldusõiguse saajad selle kuu lõpus, 28. aprillil.

Olümpiamängude eelkvalifikatsiooniturniiri alagruppide loosimine toimub, kui selguvad ka Eesti rahvuskoondise vastased.

FIBA ei ole veel täit osalejate nimekirja avaldanud, kuid Eesti Korvpalliliidu andmetel on need 16 riiki järgnevad (riik, reiting Euroopas):

Esimene tugevusgrupp: Tšehhi 9., Poola 10., Türgi 11., Horvaatia 14.

Teine tugevusgrupp: Ukraina 15., Belgia 17., Iisrael 19., Bosnia ja Hertsegoviina 20.

Kolmas tugevusgrupp: Ungari 21., Eesti 22., Holland 23., Bulgaaria 24.

Neljas tugevusgrupp: Island 26., Rootsi 27., Põhja-Makedoonia 28., Portugal 29.

Osalejad loositakse nelja alagruppi, millest ühe korraldusõigust taotleb Eesti Korvpalliliit.

Nelja alagrupi kaks paremat tagavad endale koha olümpiakvalifikatsioonis.

Vastavalt FIBA otsusele ei pääse nimetatud turniirile ega 2025. aasta EM-valikturniirile Venemaa ja Valgevene. Nimetatud riikide osalus oleks tähendanud Eesti koondise mitteosalemist.

Turniir toimub korraldusõiguse saamisel 12.-15. augustil Tondiraba Jäähallis ja turniiri passid tulevad müüki mai esimeses pooles.