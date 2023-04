Korvpalliliit korraldab augustis olümpia eelvalikturniiri

Rahvusvaheline korvpalli katuseorganisatsioon FIBA teatas laupäeva hommikul, et Eesti on üks kolmest Euroopa riigist, kes korraldab augustis olümpiamängude eelkvalifikatsiooniturniiri.

Turniir toimub Tondiraba Jäähallis 12.-15. augustil. Tegemist saab olema seni suurima kaaluga korvpallisündmusega, mis Eestis on korraldatud, teatas Eesti Korvpalliliit. Korvpalliliidu peasekretär Keio Kuhi ütles eelmisel reedel ERR-ile, et Eesti korvpall ja fännid on jäänud FIBA-le silma.

Lisaks Eestile said turniiri korraldusõiguse Poola ja Türgi, kes korraldavad ühtlasi ka otsustavat faasi, kus selguvad kaks edasipääsejat järgmise suve kvalifikatsioonimängudele.

Eesti meeste korvpallikoondise peatreeneri Jukka Toijala sõnul on Eesti korvpallile olümpiamängude eelkvalifikatsiooniturniiri korraldamine suur au ning kingitus fännidele. "Turniiril osalemine ja selle korraldamine näitab, et oleme korvpalliriigina liikumas õiges suunas ning see on meile suur au. See annab meile võimaluse tuua sel hetkel parimas koosseisus olev Eesti koondis oma kodupubliku ette. Lisaks sportlikule poolele on see ka kummardus Eesti korvpallifännidele, kes on meid toetamas käinud EM-finaalturniiridel Riias ja Milanos," ütles peatreener.

"Oleme suhelnud mängijatega. Tagasiside on olnud väga positiivne ning mängijad on motiveeritud koondist kodusel turniiril esindama," avaldas Toijala pisut tausta, keda mängijatest augustikuus kodupubliku ees mängimas võiks näha.

Alanud on ühtlasi ka piiratud koguses parima hinnaga turniiripasside müük, mis on saadaval Piletitasku veebipoes. Turniiripass sisaldab endas kõiki kuute mängu (k.a. külaliste omavahelised mängud), mis Tallinnas peetakse. Mängupäevadeks saavad olema 12., 13. ja 15. august.

Olümpiamängude eelkvalifikatsiooni turniiri alagruppide loosimine toimub juba 1. mail, kui selguvad ka Eesti rahvuskoondise vastased