Inglismaa tippklubide särkide esikülgedelt kaovad hasartmängureklaamid

Hetkel on erinevad kihlveopakkujad lausa kaheksa Inglismaa kõrgliigaklubi särgisponsoriks, aga Suurbritannia valitsus arutleb parasjagu hasartmängude valdkonna reguleerimist ja tuleb ilmselt peagi uute juhistega välja.

Väljaande The Times teatel on valitsuse liikmed andnud signaale, et vastav nn valge raamat ei sisaldata piiranguid särgisponsoritele juhul, kui antud teemas jõutakse vabatahtlikule kokkuleppele. Küll aga on endiselt lubatud näiteks varrukareklaamid.

Inglismaa jalgpalli kõrgliiga ehk Premier League andis neljapäeval ametlikult teada kihlveovaldkonna sponsorite logodest loobumisest mängusärkide esikülgedel ning lisas, et koostöös võimude ja teiste spordialadega jätkatakse tööd "vastutustundliku hasartmängusponsorluse koodeksi" väljatöötamisel.

Kihlveofirmade reklaamid spordis on tõusnud tähelepanu keskpunkti ka Eestis, sest ametisse astuv valitsus soovib ka siin hasartmängureklaami piirata.