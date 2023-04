Anastassia Morkovkina: tüdrukud ei väärinud kaotust

"Alguses sai meile saatuslikuks üleliigne emotsioon, mis tänases päevas oli. Läksime liiga emotsionaalselt mängule vastu. Arvan, et see mäng jääb kauaks kripeldama. Tüdrukud ei väärinud täna kaotust. Olen nende üle väga uhke. Jah, kaotus tuli vastu võtta, teeme sellest omad järeldused, aga meie mängupilt läheb üha paremaks," selgitas Morkovkina.

Eesti tegi minut enne Malta avaväravat nelikvahetuse, vahetades välja neli kogenud koondislast noorte vastu. "Kahjuks kohe pärast vahetust löödi meile värav. See on alati väga raske olukord, eriti neile, kes just tulid väljakule. Aga õigesti ütlesid, et väljakule tuli neli noort ja ambitsioonikat mängijat, kes tahavad konkureerida. Nad tegid treenerite elu raskemaks. Koondises on tekkinud suurepärane konkurents ja meil on ainult hea meel, et meil on vahetuspingil võrdväärse tasemega mängijad," kiitis peatreener noori.

Naiste koondis kohtub teisipäeval, 11. aprillil maavõistluses Ukraina koondisega. "Meil on millegipärast teine mäng alati paremini läinud. Teame väga hästi, kelle vastu läheme mängima. Ukraina koondisel on endine Barcelona treener. Ta teab, kuidas Meistrite liigat võita ja võistkonda ette valmistada. Kindlasti tuleb suurepärane mäng. Jah, peame kaitses rohkem istuma, aga mis veel tähtsam, peame rohkem väravaid lööma."