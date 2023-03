Norra koondis alustab EM-valiksarja Haalandita

22-aastane Manchester City ründaja vigastas Inglismaa karikasarja veerandfinaalis Burnley vastu kubemelihast.

"Pärast eilseid analüüse ja uuringuid sai selgeks, et ta ei saa mängida matšides Hispaania ja Gruusiaga," sõnas Norra koondise arst Ola Sand. "Parem on, kui ta jääb klubi juurde meditsiinilise järelvalve alla."

Mullu juunis Dortmundi Borussiast Manchester Cityga liitunud ja seal tänaseks päevaks juba 42 väravani jõudnud norralane on resultatiivne ka rahvuskoondise eest, kus tal on 23 kohtumisega kirjas 21 tabamust.

"Erling oli löödud, kui taipas, et ei saa koondise eest mängida," sõnas Norra rahvusmeeskonna peatreener Stale Solbakken. "Õnneks on meil siin veel küllaga enesekindlust, talenti ja ühtsust, et järgmistes mängudes punkte võtta."

Norra koondis mängib laupäeval, 25. märtsil Malagas Hispaaniaga ja kolm päeva hiljem Tbilisis Gruusiaga. Veel kuuluvad A-valikgruppi Šotimaa ja Küpros. Finaalturniirile jõuavad viieliikmelise seltskonna kaks paremat.