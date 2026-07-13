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Haalandile söötmata jätnud Sörloth on saanud tapmisähvardusi

Jalgpalli MM
Alexander Sörloth ja Erling Haaland
Alexander Sörloth ja Erling Haaland Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS
Jalgpalli MM

MM-finaalturniiril Norra jalgpallikoondise veerandfinaalis Inglismaa vastu hea võimaluse raisanud ründaja Alexander Sörloth on sotsiaalmeedias saanud karme sõnumeid.

Norral oli laupäevases veerandfinaalis avapoolaja lõpus 1:0 eduseisus olles suurepärane võimalus minna kahe väravaga juhtima, kuid Sörloth ei leidnud kaks-üks rünnaku käigus ründepartnerile Erling Haalandile sööduvõimalust. Head tööd tegi kaitses ka John Stones.

Veidi hiljem lõi Jude Bellingham viigivärava ning lisaajal teenis Inglismaa 2:1 võidu. "Nägin Stonesi sööduliini blokeerimas. Ainus asi, mida selles olukorras teha tahtsin, oli Erlingile sööta, aga tundsin, et see ei ole võimalik," kommenteeris Madridi Atletico ründaja hiljem.

Vaatamata selgitusele on Sörloth sotsiaalmeedias langenud ropu sõimu ning ähvarduste ohvriks. Tema elukaaslane avaldas esmaspäeval kuvatõmmise sõnumitest, milles kiputakse mängija elu kallale või soovitatakse tal ise oma elu võtta; üks inimene on kirjutanud, et kogu Sörlothi pere peaks helikopteriõnnetuses hukkuma jne.

"See on traagiline, aga see on maailm, milles elame," kommenteeris Norra peatreener Stale Solbakken. "Räägin oma mängijatele, et nad peaks sotsiaalmeediast hoiduma, eriti sellistel päevadel. Selle kohta pole öelda muud, kui seda, et see on igasugusel tasemel täiesti arulage."

Norra sportlaskomisjoni NISO esimees Kristoffer Vatshaug rääkis Dagbladetile, et Sörloth peaks pöörduma politseisse. "Keegi ei peaks oma töö tõttu selliseid ähvardusi saama. Ahistamine ja ähvardused ei ole spordi osa, millega sportlased peaks lihtsalt elama õppima. Seda ei tohi enesestmõistetavalt võtta. Kahjuks ei ole need isoleeritud juhtumid, näeme seda igapäevaselt," kommenteeris Vatshaug.

Toimetaja: Anders Nõmm

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