Sappinen: väravate arvuga ei ole kindlasti rahul

Kui paljud välismaal mängivad koondislased lendavad Ungarisse koduklubide juurest, siis oli ka neid, kes jõudsid enne koondisepausi käia kodus. Nende seas eelmise aasta algusest Poola kõrgliigas mängiv Rauno Sappinen, kes jaanuaris siirdus laenulepingu alusel liigas 11. kohta hoidva Stal Mieleci meeskonda.

Uue klubi eest sai ta esimese värava kirja alles paar päeva tagasi, kokku on Sappinen seni Poolas tabamusi kirja saanud vaid kaks. "Väravate arvuga kindlasti ei ole ma rahul, aga teen igapäevaselt tööd selle nimel, et see olukord muutuks," lausus Sappinen ERR-ile. "Vahepeal nii on, seda on küll raske aktsepteerida, aga tuleb aktsepteerida, endasse uskuda ja tööd edasi teha ja uskuda, et see ei jää nii."

Noormängijatest loodab A-koondises neljandat korda väljakule pääseda Hollandi kõrgliiga klubi FC Utrechti ridadesse kuuluv 19-aastane Rocco Robert Shein, kes iganädalaselt teeb tegusid sealses tugevas esiliigas duubelmeeskonna eest. Kõrgliigas on ta sel hooajal mängida saanud neljal korral.

"Saan Hollandis iganädalaselt 90 minutit mängida, kõik on väga hästi ja läheb plaanipäraselt," ütles Shein. "Ma olen seal väga õnnelik. Klubis oli treenerivahetus ja sellepärast pean ennast rohkem duubliga tõestama. Aga minu jaoks on see väga okei, kuna saan mängida."

Peatreener Thomas Häberli nimetas algselt koosseisu ka Henri Anieri, kes vigastuse tõttu mängis viimati Tais oma koduklubi eest novembri lõpus. Ennekõike tuligi koondise üks põhiründajaid Eestisse tervisekontrolli, mängudele Anier sel korral siiski kaasa ei sõida.

"Natuke keeruline on see aasta algus olnud - sportlase songa oht, et lõpuks saime järjele," ütles 21 koondiseväravat löönud Anier. "Kahjuks suhteliselt tavapärane vigastus sportlastel, võib-olla rohkem jalgpalluritel ja hokimängijatel."

"Olen kõvasti vaeva näinud, et palliplatsile saada ja progress on toimunud. Loodetavasti saan klubi eest selle hooaja lõpus veel mängida ja siis juba olla heas vormis järgmiseks koondiseaknaks."