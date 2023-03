Karol Mets: maavõistlus Ungariga näitab meile väga palju

Kaitsja Karol Mets usub, et maavõistlus Ungariga annab hea ülevaate koondise hetkeseisust EM-valiksarja avamängu eel. "Meie valikgrupis on küllaltki sarnaseid vastaseid veel nagu Ungari. Saame teada, mida suudame nende vastu ise korda saata ja milliseid väljakutseid nad meile kaitsefaasis võivad esitada. Kindlasti näitab see mäng meile väga palju."

Järgmise nädala esmaspäeval mängib Eesti koondis Linzis Raiffeiseni Arenal uue EM-valiksarja esimese kohtumise Austria vastu. "Eelkõige peame võtma ühe mängu korraga, et keskendume konkreetselt ühele vastasele ja püüame seal anda endast maksimumi. Kindlasti iga mäng pakub mingisugust varianti, nii et tuleb sellest kümne küünega kinni hoida," lisas Mets.

Ungari – Eesti maavõistlus peetakse neljapäeval, 23. märtsil. Pall pannakse mängu Eesti aja järgi kell 20.30.