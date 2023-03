Eesti ja Ungari maavõistlust teenindab Austria kohtunikebrigaad

Mängu peakohtuniku rollis on Walter Altmann, kes on alates 2020. aastast FIFA kategooria kohtunik. Waltmann on muuhulgas teenindanud UEFA noorteliiga, Konverentsliiga ja Saksamaa Bundesliga kohtumisi, vahendab jalgpall.ee.

Eestlastele on Altmann tuttav möödunud suvel peetud Eesti – Argentina sõprusmängust, kus ta tegutses neljana kohtunikuna ning 2020. aasta Bulgaaria – Eesti U-21 mängust, kus oli peakohtuniku rollis.

Äärekohtunikena on ametis Robert Steinacher ja Andreas Witschnigg. Neljanda kohtunikuna tegutseb Julian Weinberger. Mängu videokohtunikud on Manuel Schüttengruber ja Josef Spurny.

Ungari – Eesti maavõistlus peetakse neljapäeval, 23. märtsil. Pall pannakse mängu Eesti aja järgi kell 20.30.