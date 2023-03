Melissa Varlõgina: Võrul on kodusaalis hea karukoopa tunne

Poolfinaalseeria teises kohtumises oli Võru naiskond spordikooli kitsukeses saalis üllatuse valmistanud ja TalTech/Tradehouse'i 3:2 võitnud. Neljandaks mänguks tegi soosik vajalikud järeldused. TalTechi naiskonna 3:0 paremus oli laupäeval väga selge. Geimides suutis kodunaiskond koguda 19, 17 ja 17 punkti. TalTech lõi 12 serviässa, nende rünnakuefektiivsus oli 46% Võru 32% vastu. 3:1 seeriavõiduga jõudis TalTech Eesti meistrivõistlustel finaali.

"See on väga ebamugav saal. Ma arvan, et vastane teab seda, siin on neil hea karukoopa tunne ja neil on siin hea mängida. Me tegelikult ju teame, et me teeme rohkem trenni, me peaksime neist nii-öelda üle olema. Aga alati on raske minna seeriasse favoriidina. Peale teist mängu saime konkreetselt aru, et me ei tulnud siia käega lööma. Tegelikult peab ikka võitlema selleks, et tiitel koju tuleks. Ja ma arvan, et kolmas ja neljas mäng näitasid seda hästi," kommenteeris TalTechi sidemängija Melissa Varlõgina.

Võru peatreener Raivo Jeenas jäi naiskonna esitusega tegelikult rahule. Kaks aastat tagasi pääseti meistrivõistlustel finaali, aga nüüdses koosseisus on noortel suurem vastutus ja puuduvad liidrid nagu Eliise Hollas või Kaisa Bahmatšev.

Kapten Haide Haring tõdes, et eesmärk oligi poolfinaali pääsemine. Vastasele jagus tal kiidusõnu. "Noh kindlasti neil on väga hea serv. Selles mõttes, et meie servi vastuvõtt ikkagi jäi vajaka seekord. Ja nende kiirus on täiesti teine. Nende sidemängija on ikka väga hea, jagab tõsteid ikka väga kiiresti."

Finaalis on TalTechi vastaseks Tartu Ülikool/Bigbank, Võru mängib pronksiseerias Viljandi Metalliga.