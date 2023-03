Saaremaal võisteldi vähetuntud perespordialadel

Esimest korda mängiti saaremaal toamölkkyt eelmise aasta sügisel ja sellel nädalavahetusel toimusid siin juba ka Eesti meistrivõistlused. Tavalise mölkky ja toamölkky põhiliseks erinevusteks on just nendesamade kurnide ja viskepulga suurused.

"Talvel mängime siin väiksemat mölkkyt ehk toamölkkyt. See on gabariitide poolest palju väiksem kui originaal mölkky. Kindlasti väiksemat pulka on keerulisem sihtida, aga kui on hea tunnetus, siis miks ka mitte!" lausus turniiri korraldaja Tarvo Pihlas.

Hoopis uudsem oli aga kindlasti Kuressaares korraldatud Eesti esimene pickleballi turniir. Eestis päris uudse spordiala harrastajaid ongi praegu valdavalt ainult Saaremaal ja Tallinnas. Ja Saaremaal on seda mängu mängitud samamoodi ainult pool aastat.

Mängitakse kõvakattega väljakul ja plastikpalliga. Võrdluseks - ühele tenniseväljakule mahub täpselt neli pickleballi väljakut.

"Ta on tegelikult sulgpalli, tennise ja lauatennise segu," sõnas pickleball'i turniiri korraldaja Kristiin Mets. "See on kõige lihtsam reketispordiala, mida üldse õppida. Kui võtta tennist, hästi kaua läheb aega, et tehnilisi elemente selgeks saada, siin need peaaegu puuduvad. Igaüks tõesti saab hakkama ja ta on väga lihtne."

"See sai alguse Ameerika Ühendriikides umbes 60 aastat tagasi ja seal ta on üks kõige kiiremini kasvav spordiala üldse. Üle 30 miljoni inimese juba harrastab seda ja tenniseväljakuid juba muudetakse pickleball'i väljakuteks."

Ja eks nii, nagu enamuse spordialade puhul, aitavad ka need alad tervist ja vormi hoida. Näiteks Hiiumaalt Saaremaale toamölkkyt mängima tulnud Urmas Mikk saab võistlustelt oma 12 000 sammu igatahes päevaga kätte.

"Mingi niiöelda pliiatsi loopimine on isegi hiidlased Saaremaale toonud!" lausus Mikk. "No, midagi ei ole teha, kui suuremat ei jaksa visata, siis väiksed poisid, nagu me oleme, peame neid viskama."

Kas mölkky on selline südamelähedane asi? "Piisavalt, minusuguse juures, 100 meetrit ma ei jookse, selle asjaga saan veel hakkama!"