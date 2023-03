Hooaja esimest vormel-1 etappi alustab esikohalt Verstappen

Red Bulli sõitjatele järgnesid laupäevases kvalifikatsioonis Ferrari piloodid Charles Leclerc (+0,292) ja Carlos Sainz Jr. (+0,446), viiendana stardib pühapäeval vanameister Fernando Alonso (Aston Martin; +0,628).

Esikaheksasse mahtusid veel Mercedese sõitjad George Russell ja Lewis Hamilton ning teine Aston Martini piloot Lance Stroll.

Verstappen võitis hooaja esimese kvalifikatsiooni oma isa Josi 51. sünnipäeval. "Ma loodan, et ta vaatas, ma olen päris kindel, et ta vaatas," naeris hollandlane. "Nädalavahetus sai meie jaoks üsna raske alguse ja ma ei leidnud oma rütmi, aga õnneks saime kvalifikatsioonis kõik pusletükid paika. Olen positiivselt üllatunud, et suutsime pärast vabatreeningutel esinenud raskusi esikoha teenida," lisas Verstappen.