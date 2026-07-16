Scaloni: me näitame oma tõelist taset alles siis, kui oleme raskustes

Argentina peatreener Lionel Scaloni usub, et tema meeskond mängib kõige paremat jalgpalli just siis, kui on surve all. Seda kinnitas tema sõnul ka 2:1 võit Inglismaa üle, mis viis valitseva maailmameistri MM-i finaali.

Inglismaa asus poolfinaalis Anthony Gordoni 55. minuti väravast juhtima, kuid Argentina vastas kohtumise lõpus. Viigivärav sündis 85. minutil ning lisaminutitel löödi ka võiduvärav, mis kindlustas koha pühapäevases finaalis Hispaania vastu.

Scaloni sõnul ei murra rasked hetked tema meeskonda, vaid toovad välja selle parimad omadused.

"Ma tõesti usun, et see meeskond mängib oma parimat jalgpalli siis, kui on surve all. Kui meil läheb raskeks ja vastane hetkekski vääratab, tunnetame selle ära ning anname endast kõik," ütles ta mängujärgsel pressikonverentsil.

Argentina on tänavusel MM-il korduvalt keerulisest seisust välja tulnud. Lisaajal said argentiinlased jagu Rohuneemesaartest ja Šveitsist. Egiptuse vastu tuli Argentina välja 0:2 kaotusseisust ja võitis 3:2.

Scaloni hinnangul näitas kohtumise viimased hetked kõige paremini, millist jalgpalli ta oma meeskonnalt näha soovib.

"Pärast nende väravat näitasime kõike seda, mida tahame, et jalgpall esindaks. Jalgpall ei ole ainult taktika või strateegia. Viimased 40 minutit peegeldasid kõike seda, millesse me usume," sõnas ta.

Treener tõstis esile ka mängijate vaimset tugevust.

"Nad on sõdalased. Nad ei karda vastutust ega mõtle sellele, mis juhtub siis, kui nad eksivad. Nad tahavad lihtsalt mängida. Nad ei loobu kunagi ühestki pallist ja võitlevad alati lõpuni."

Argentina kohtub pühapäeval New Yorgis peetavas MM-i finaalis Hispaaniaga.