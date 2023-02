Doris Meinbek võitis sisesõudmise MM-il kaks kuldmedalit

Avapäeva sprindikuld käes, keskendus mitmeid rahvusvahelisi tiitleid kogunud Meinbek Viljandis koduklubis klassikalisele ehk 2000 meetri distantsile. Treener Robert Jürimaa hoolealune oli selleks jõuprooviks pikalt valmistunud ja hübriidsena – atleetidele sobivas asukohas või Kanadas Missisaugas – toimunud võistlus oli eestlanna talvise võistluskalendri peamiseks mõõduvõtuks, vahendab Eesti Sõudeliit enda kodulehel.

Ehkki distantsi esimene veerand asjaosalise sõnutsi ei klappinud, sai ta peagi rütmi kätte, võites rivaale pika puuga: aeg 6.52,2 tähendas uut kuni 18-aastaste Eesti rekordit, mis oli 2005. aastast olnud Kaisa Pajusalu käes (6.52,7). See tulemus tähendanuks Meinbekile võitu ka kahes vanemas grupis ja andnuks kolmanda koha 23-39-aastaste seas. Teisena finišeeris 7.04,2-ga Kanada esindaja Malarie Jones, kolmas oli niisamuti kanadalanna Stasia Bittmann (7.07). Võistluse lõpetas 57 eri riigi sõudjat.

"Metsikult võimas tunne on, kahest sõidust kaks kulda – no ikka võimas tunne on," rääkis Meinbek vahetult peale sõitu. Viljandlanna sõnul on ta eriti rahul distantsi lõpuosaga. "Selle üle olen kõige uhkem, sest suutsin tempot tõsta ja numbrid alla saada," rõõmustas võitja.

Pühapäeval tagas Eestile teise medali – hõbeda – 50-54-aastaste kergekaalus võistelnud Eve Sankovski (Viljandi SK), kes sai 500 meetril ajaks 1.42,4. Tiitli viis 1.39-ga Itaaliasse Paola Mancini, kolmandaks platseerus 1.42,8-ga prantslanna Nathalie Villechenaud.

"150 meetrit enne finišijoont läks raskeks, ent toetajate ergutamise toel suutsin endast kõik välja pigistada," rääkis septembrist saati jõuprooviks spetsiaalselt valmistunud Sankovski, kes enda sõnutsi peab end rohkem sprinteriks kui kestvussõudjaks.