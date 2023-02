Klavan endast ja Kangurist: eks me ole nagu tori hobused

Teisipäeval said presidendilt ordeni teiste seas ka korvpallur Kristjan Kangur ja jalgpallur Ragnar Klavan. Valgetähe IV klassi aurahadega olid üksteist ka spordiväliselt tundvad sportlased ETV saate "Ringvaade" stuudios, kus neil tuli muu hulgas üksteise edu põhjendada.

"Ma arvan, et ma ei pane mööda, kui ma ütlen tema kohta esimese asjana, et töökus on ta viinud sinna, kuhu ta on jõudnud," lausus Kangur Klavani kohta. "Visadus ja töökus. Ma tean, et ta on kõvasti vaeva näinud kõigi tulemuste nimel."

"Märksõnad on täpselt samasugused," lisas Klavan. "Eks me Kristjaniga ole sellised tori hobused - teeme kõvasti tööd ja näeme vaeva. Aga see ongi nii tähtis osa spordist. Mitte midagi ei juhtu üleöö, kuu ajaga, ka ühe-kahe aastaga."

"See on aastakümnete pikkune töö, hakkab lapsest saati peale. Areneb su aju, mis seab mingid eesmärgid ja need, kes kõrvale ei kaldu - nende tõenäosus on väga suur, et saavutavad midagi erakordset. See on töökus, tahtejõud hoiduda kõrvale kõigist muudest asjadest ja jääda oma teele."

Nii Kangur kui ka Klavan on pallimängijatena veteranid. Kui kaua veel? "Kristjanil on praegu hooaeg käimas, mina pean mõtteid mõlgutama, mis edasi," ütles Klavan. "Aga lõpusirge on terendamas. See on ka väga huvitav, elu on täis uusi väljakutseid, võimalusi, tegemisi."

"Minu jaoks on missioonitöö Eesti jalgpalli arendamine. Sinna anda oma panus, kogemused, välismaal õpitu. Et see anda edasi Eesti noortele, et neil tekiks omakorda võimalus minna laia maailma ja midagi korda saata."

Samad ideed on ka Kanguril. "Isegi, kui lähitulevikus - mina ketsid, tema putsad varna paneb -, siis paratamatult jääme oma armastatud alaga seotuks ja üritame kas või oma poegade toel või näitel edasi aidata kõiki noorema põlvkonna tulijaid," lausus teenekas korvpallur.