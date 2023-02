Ragnar Klavan mängijakarjäärist: see on lõpule lähenemas

Terav silm ei saanud märkamata jätta, et sinu nime mängijate hulgas polnud. Mida see siis tähendab? Kas sinu mängijakarjääriga on kõik?

Ma ei ütle praegugi seda välja. Eks ma olen sellises eluetapis, kus üks asi on lõpule lähenemas, aga ma pole oma peas täielikult otsustanud, kui suurel määral jalgpalli mängimist minu elus veel on. Olen kindlasti seotud Tallinna Kaleviga positsioonispetsiifilise treenerina. Soovin ennast koolitada ja harida meie esindustreenerite käe all. Käin ka trennis ja üritan meie noormängijad toetada, just tööeetika võtmes, ja kui need kaks asja sellel hooajal kokku tulevad, siis see on väga hea. Aga ma pole seda kõike 100-protsendiliselt otsustanud. Ma ei ürita seda teemat kuidagi huvitavaks teha või välja venitada, aga selline on hetkeolukord.

Presidendi rollist rääkides, mida sa Tallinna Kalevi presidendina igapäevaselt teed? Milline on sinu roll?

Presidendina on minu ülesanne üles ehitada Tallinna Kalevi järgmise 10-15 aasta suund. Milline on see filosoofia, mida me Tallinna Kalevis taga ajame. Selle elluviimine ja suuremate ideede kaardistamine, mille põhjal paika panna plaan eesmärkide saavutamiseks.

Pressikonverentsil mainisin, et üks asi on akadeemia. Eesti akadeemiad on üks asi, mille poolest jääme Euroopa ja ülejäänud maailmaga võrreldes natukene maha. Mingi hetk hakkavad need mängijad mujal maailmas päevas kaks korda trenni tegema, aga meie lastel on üldjuhul võimalik ainult üks kord päevas trenni minna.

Alustasime koostööd väga tugevate partneritega: haridusamet, Mustamäe riigigümnaasium ja Tallinna Tehnikaülikool. See annab noortele selle võimaluse, et kui nad tippspordis või -jalgpallis ei peaks edu saavutama, on trumbina tagataskust võtta heal tasemel haridus ja võimalus kõrgharidust omandada. Selline lähenemine on keeruline, aga minu arvates ainuõige viis, kuidas seda teha. Võib-olla see võtabki Tallinna Kalevi kokku. Need eesmärgid, mis me endale seame on rasked ja teekond veel raskem, aga see ei tähenda, et niimoodi ei tohiks asju teha.

Teie kitsam eesmärk on siis välja kasvatada tippjalgpallureid, kes jõuaksid potentsiaalselt ka välismaale?

Kindlasti, see on tippspordil põhinev filosoofia. Me ei tule sellepärast kokku, et lapsed liiguksid. Meil on väga palju lapsi kaasatud, kes spordiga tegelevad, mis on ülihea, aga see püramiidi tipp, millele keskendume, on ikkagi tippsport. See tähendab, et kui noortel on võimalik minna välismaad vallutama, siis aitame igal võimalikul viisil kaasa. Mida nooremalt nad lähevad, seda parem. Nii mina kui Joel (Lindpere - toim) võtsime suurema pildi ette selleks, et kasvatada järgmiseid Eesti A-koondise tippmängijaid, kes edendaksid ja viiksid meie jalgpalli järgmistesse kõrgustesse. Näiteks suurematele finaalturniiridele, kus me pole varem osalenud. Soovime Tallinna Kaleviga jõuda sinna, kus saaksime sellesse panustada ja me usume enda metoodikasse.