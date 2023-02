Hiiumaa võrkpall sai saja-aastaseks

Võrkpallisajandit tähistasid hiidlased piduliku juubeliüritusega, kus mõistagi ei puudunud ka näidismängud. Kohale olid tulnud nii endised kui ka praegused Hiiumaa võrkpallieluga seotud spordisõbrad ning üritust vedas äsja presidentilt Valgetähe teenetemedali pälvinud Eda Tärk.

Juubelipeo idee aga algatas 88-aastane Hiiumaa spordiveteran ja võrkpallientusiast Lembit Sauer, kes sai suure üllatuse osaliseks, kui pälvis Eesti võrkpalliliidult elutööpreemia. Koos Ülo Remmelkoorega kutsus Sauer ellu Eesti pikima traditsiooniga, eelmisel aastal 65. korda toimunud Hiiumaa võrkpalliturniiri, mille vedajaks oli ta üle 50 aasta.

"Minu arust võrkpallirahvas on niisugune intelligentne ja üksteist hoidev. Ka täna on siin näha, kuidas üks tuleb ja teine tuleb ja nägite, et siin inimesed tõid oma õpetajatele lilli. See on niisugune südamlik mäng, mis liidab inimesed headusega kokku," lausus Sauer ERR-ile.

Välja anti ka auhind sajandi tegu, mille teenis kohalik võrkpalliedendaja Ülari Kaibald, kes on Hiiumaal treenerina tegutsenud 2005. aastast. Tema käe alt on sirgunud mitu meistriliigasse jõudnud mängijat, kõige nimekamad neist Eesti koondislased Markus Uuskari ja Ülari enda poeg Stefan Kaibald, kes praegu mängimas Austria kõrgliigas. 2014. aastal valiti Ülari ka Eesti parimaks noortetreeneriks.

"Kui ma poistega alustasin, siis oli mõte, et mõni poiss võiks jõuda meistriliigasse," ütles Kaibald. "Kui nad meistriliigasse jõudsid, siis tekkis mõte, et äkki mõni mees jõuab ka koondisesse. Ja nüüd on kaks meest jõudnud ja uhke värk!"

Endise võrkpallitreeneri Ene Männi eestvedamisel jäädvustati Hiiumaa võrkpalli sajand ka näituse kujul.