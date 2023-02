Käsipalliliit ulatas Kalev/Cramole abikäe

FIBA esialgse ajakava järgi 8. märtsil toimuma pidanud avamäng oli Kalev/Cramo jaoks pea võimatu, sest kõik Tallinnas tingimustele vastavad saalid on sel päeval hõivatud. Üks võimalik lahendus oli kolida kodumäng kas Rakverre või Pärnusse. Tänu Eesti Käsipalliliidu vastutulelikkusele, suudeti koostöös FIBA-ga leida sakslastele sobivad tingimused ja seega peetakse mäng 6. märtsil Kalev/Cramo kodusaalis Kalevi spordihallis.

Kalev/Cramo mänedžeri Ramo Kase sõnul oli protsess aeganõudev ja keeruline, kuid tänu Eesti Käsipalliliidule leiti kodumänguks parim võimalik lahendus. "Eesti Käsipalliliit oli eelnevalt broneerinud saali Eesti koondise EM-valiksarja mänguks Iisraeli vastu, mis toimub 9. märtsil, kuid suutsime üheskoos leida lahenduse, mis sobib mõlemale osapoolele."

"Bambergile pakkusime mitmeid erinevaid variante, et me ei segaks Käsipalliliidu toiminguid, kuid Bambergi koduliiga ajakava on üles ehitatud nii, et neid mänge on praktiliselt võimatu muuta ning nemad olid arvestanud 8. ja 15. märtsiga. Lõpuks leidsime lahenduse, kus meie kanda jäävad teatud ulatuses Bambergi meeskonna reisi- ja majutuskulude katmine, et nad oleksid valmis 6. märtsil Tallinnas mängima," sõnas Kask.

Veerandfinaalseeria esimene mäng algab 6. märtsil Kalevi spordihallis kell 18.30. Pileteid saab tänasest alates soetada Piletitaskust.