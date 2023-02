Konontšuk: ajalugu on tehtud nii isiklikult kui ka meeskondlikult

"Emotsioonid on kirjeldamatud. Sellist mängu pole päris ammu mänginud. Täna sellele atmosfäärile selle tehtud saimegi," ütles Artur Konontšuk.

Konontšuki arvele jäi 13 punkti, üheksa lauapalli ja kaks resultatiivset söötu.

"Eks meil oli natuke pea laiali esimesel poolajal. Õnneks peale poolaega võtsime kokku ja saime ennast käima. Me teadsime, et selle meeskonna vastu peab väga agressiivselt mängima just kaitse poole pealt. Teadsime, et rünnakul on meil eelis, aga et kaitses on vaja oma ära teha," lisas Konontšuk.

Kalev tagas võiduga edasipääsu FIBA Europe Cupi sarjas veerandfinaali.

"Ajalugu on tehtud nii isiklikult kui ka meeskondlikult. Sireen käis, siis lihtsalt külmavärinad olid," sõnas Konontšuk.