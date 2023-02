Heiko Rannula: kodusaal andis energiat, et mängu tagasi tulla

"Oli väga pingeline ja närvesööv mäng, tüüpiline play-off'i mäng. Kodusaal andis meile viimasel veerandajal energiat, et mängu tagasi tulla," rääkis Kalev/Cramo peatreener Heiko Rannula. "Rünnakul võtsime väikseid riske, mängisime viskava koosseisuga ja kuigi kaitses jäime seetõttu väiksemaks, panime enda visked ära ja saime emotsiooni taha. Nemad (Den Bosch - toim) kustusid neljandal veerandajal."

"Sellistes mängudes peab närvipingega hakkama saama. Kui selline publik on saalis, siis see lööb mõnel mehel silme ees kirjuks. Treenerina on selline mäng õppetunniks, et sellistes mängudes pole mõtet uute taktikate peale aega raisata. Tuleb asjad hoida lihtsana, et mängijad saaksid võimalikult vabalt mängida. Noor treener õpib veel," muigas Rannula.

Veerandfinaalis kohtub Kalev Saksamaa klubi Bambergiga. "Nii kaugele veel ei mõtle. Täna puhkame ja paari päeva pärast vaatame edasi. Oleme võidu üle väga rõõmsad, aga mängugraafik on meil selline, et suurt pidu ei saa pidada," lisas Rannula.