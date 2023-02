Pärnu linn toetab sõudjate olümpiaettevalmistust 30 000 euroga

Pärnu linnavalitsus otsustas anda Eesti Sõudeliidule 30 000 eurot võistluspaatide ostmise toetamiseks, et valdavalt pärnakatest koosnevad meeste paarisaerulise neljapaadi ja meeste kergekaalu paarisaerulise kahepaadi võistkonnad saaksid 2024. aasta Pariisi olümpiamängudel edukalt võistelda.

Praegu on pärnakatest paarisaerulise neljapaadi võistkonna kandidaadid Allar Raja, Tõnu Endrekson ja Johann Poolak ning meeste kergekaalu paarisaerulise kahepaadi võistkonna kandidaat Ander Koppel. Kes lõpuks olümpiamängudele pääseb, pole veel teada, olümpiamängudeks treenib rohkem sportlasi.

Tippkonkurents nõuab tipptasemel varustust. Sõudeliit soovib osta kaks uut võistluspaati, mis maksavad ligi 60 000 eurot ja küsis poole summast Pärnu linnavalitsuselt toetuseks.

"Pärnu on läbi aastakümnete olnud Eesti sõudmise tugipunkt. Soovime, et meie sõudjad teeksid Pariisi olümpiamängudel hea tulemuse. Kuna selleks on uusi võistluspaate vaja, siis aitame," ütles Pärnu linnapea Romek Kosenkranius.

Eesti Sõudeliidu president Mihkel Mardna tänas Pärnu linna aastatepikkuse panuse eest Eesti sõudespordi arengusse. "Kindlasti on selles suur osa, et oleme suutnud viimased aastakümned olla rahvusvahelises konkurentsis edukad. Käesolev toetus aitab meil suures osas lahendada tipptasemel võistluspaatide soetamise mure ja ühtlasi loob väga olulise osa eeldustest olla jätkuvalt tippkonkurentsis ja püüda käesoleval hooajal olümpiapiletit kahes paadiklassis," kõneles Mardna.