Algas U-17 jalgpalli EM-finaalturniirile vabatahtlikuks kandideerimine

Vabatahtlikuna on kõigil huvilistel võimalik anda oma panus Eesti naiste jalgpalli tänavuse aasta suursündmuse edukale toimumisele. Vabatahtlikuna on finaalturniiril võimalik kaasa lüüa kolmes peamises valdkonnas: transport, mängukorraldus ja logistika.

Vabatahtlikuks ootab EJL kõiki, kes soovivad kaasa lüüa Eesti jalgpallis, saada rahvusvahelise ürituse korraldamise kogemust ning on kohusetundlikud. Varasem kogemus vabatahtlikuna ei ole oluline.

Turniiri direktori Juss Tammingu sõnul on vabatahtlike roll finaalturniiri edukaks läbiviimseks asendamatu. "Ürituse õnnestumiseks on meie jaoks väga oluline lisajõud, mida saavad pakkuda vabatahtlikud kõigis kolmes võõrustajalinnas – Tallinnas, Tartus ja Võrus. See annab omakorda kõigile huvilistele võimaluse kogeda rahvusvahelise tipptasemel spordivõistluse korraldamise telgitaguseid ning näha selle toimumist väga lähedalt," rääkis Tamming.

Vabatahtlikele kehtiv vanuse alampiir on 18 eluaastat, transpordi valdkonnas tegutsemiseks peab vabatahtlik olema vähemalt 21-aastane.

Vabatahtlikuks registreerimiseks tuleb enne 20. märtsi täita küsimustik. Pärast tähtaega viiakse kandidaatidega läbi vestlused.

Rohkem infot vabatahtlike tegevusvaldkondade kohta leiab neidude U-17 EM-finaalturniiri veebilehelt.

2023. aasta kevadel võõrustab Eesti kolmes linnas – Tallinnas, Tartus ja Võrus – neidude jalgpalli suursündmust, kui siin toimuval finaalturniiril selgitatakse U-17 vanuseklassi Euroopa meister. Finaalturniir saab ametliku avapaugu 14. mail, mil peetakse esimesed alagrupikohtumised. Turniir kulmineerub reedel, 26. mail toimuva finaaliga, mis mängitakse Lilleküla staadionil.

Pea kaks nädalat vältaval turniiril osaleb kaheksa Euroopa tippkoondist, nende seas ka Eesti, kes on võõrustajana oma pääsme finaalturniirile juba taganud. Ülejäänud seitse koondist kvalifitseeruvad finaalturniirile läbi valiksarja. Finaalturniiri kahe neljaliikmelise alagrupi loosimine toimub 2023. aasta 13. aprillil, mille järel selgub ka täpne mängude kalender.