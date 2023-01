Eesti koondise üks edukamaid väravakütte Signy Aarna lõpetab karjääri

Aarna lahkumismäng koondise särgis toimub tänavu 7. aprillil Tallinnas Sportland Arenal, kus Eesti vastaseks on maavõistluses Malta. Klubijalgpallis naaseb Aarna oma kasvatajaklubi Põlva FC Lootose ridadesse, kus teeb lahkumismängu naiste meistriliigas.

"Jalgpalluritee on mulle nii palju pakkunud: enda proovile panemist, sõprust, ülevaid emotsioone, raskeid hetki, peretunnet ja mida kõike veel. Seda on nii rohkelt, et ma ei oskagi veel kõike sõnadesse panna, usun, et see tuleb ajaga. Praegu ütlen lihtsalt, et otsus jalgpalluritee lõpetada oli raske, aga aeg selleks on õige. Ma olen südamest tänulik kõigile, kes on mulle kaasa elanud ja mind aidanud," lausus Signy Aarna.

"Eriline tänu läheb minu perekonnale, koduklubile Põlva Lootos, kõigile võistkonnakaaslastele ja poolehoidjatele, kes minusse on uskunud," lisas ta.

"Suur aitäh, Signy! Sinu tee profijalgpallini ja kogu sinu karjäär on olnud väga silmapaistev ja innustav. Sinu pühendumus oma kodukohale ja siiras soov alati Eesti eest kõik anda on eeskujuks kõigile," märkis Eesti Jalgpalli Liidu peasekretär Anne Rei.

"Nii nagu igal asjal on algus, on ka lõpp. Lootosest välismaale siirdudes leppisime Signyga kokku, et karjääri tuleb ta lõpetama oma kasvatajaklubisse. Jaanuari alguses omandasime Aland Unitedi käest Signy mängijaõigused ja algaval hooajal näeb teda kindlasti Lootose värvides. Millal Signy oma klubijalgpallikarjäärile lõpliku joone alla tõmbab, otsustab ta ise ja eks pärast seda plaanime talle korraldada ka koduklubi poolt väärika lahkumismängu," ütles Põlva Lootose tegevjuht Indrek Käo. "Me oleme väga uhked Signy saavutuste ja karjääri üle. Paljudele noortele tüdrukutele on ta olnud innustavaks eeskujuks, kuidas pühendunud töö ja meeletu tahtejõuga võib naiste jalgpallis jõuda väga kõrgele."

32-aastane Aarna on koondise eest senises 106 kohtumises löönud 26 väravat, millega on koondise läbi aegade paremuselt teine väravakütt.

2011. ja 2015. aastal Eesti parimaks naisjalgpalluriks valitud Aarna tegi koondisedebüüdi 2007. aasta 2. novembril 3:2 võidumängus Lätiga, olles toona kõigest 17-aastane. Oma koondisekarjääri esimese värava lõi ta kaks aastat hiljem, kui Eesti alistas Läti Aarna koduväljakul Põlvas Balti turniiril seisuga 5:0.

Aarna on koondise eest löönud kaks väravat nii Horvaatia kui Walesi võrku, lisaks on ta skoorinud ka näiteks Tšehhi, Poola, Valgevene ja Ukraina vastu. Koondise eest on Aarna mänginud valdavalt ründajana, viimastel aastatel aga ka kaitseliinis.

Põlvamaalt Akste külast pärit Aarna sirgus jalgpalluriks Põlva FC Lootoses. 2008. aastal saavutas Lootos naiste Esiliigas esikoha ning tagas pääsme Meistriliigasse. Aarna lõpetas hooaja esiliiga suurima väravalööjana, kui tema arvele jäi 48 tabamust. Aastatel 2009–2013 kogunes Aarnal Eesti kõrgliigas Lootose eest 94 mänguga 105 väravat ning 2010. aastal pälvis ründaja naiste meistriliiga hooaja parima mängija tunnustuse. 2011. aastal omistati Signyle Eesti Kultuurkapitali noore tegija aastapreemia.

2014. aastal siirdus Aarna profijalgpallurina Soome kõrgliigasse, kui sõlmis lepingu Kuopio Pallokissat klubiga. Debüüthooajal lõi Aarna liigas 13 väravat ning teenis Kuopio naiskonnaga pronksmedali. Nelja hooajaga esindas Aarna Kuopio naiskonda 90 kohtumises ning lõi 45 väravat.

2018. aastal sai Aarna uueks koduklubiks teine Soome kõrgliigaklubi Aland United. Ahvenamaa klubi ridades tuli eestlanna 2020. aastal Soome meistriks ja aastatel 2020–2022 kolmekordseks karikavõitjaks.

2018. aastal autasustati Aarnat 75 koondisemängu täitumise puhul Eesti Jalgpalli Liidu hõbemärgiga.