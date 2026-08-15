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Endine Itaalia jalgpallikoondislane tegi karjääriga lõpparve

Jalgpall
Ciro Immobile
Ciro Immobile Autor/allikas: SCANPIX/picture alliance / BEAUTIFUL SPORTS
Jalgpall

Endine Itaalia koondise ründaja Ciro Immobile teatas 36-aastaselt profijalgpallurikarjääri lõpetamisest. Viimati esindas Immobile Prantsusmaa klubi Paris FC-d.

"Pärast 17 aastat profikarjääri soovis Immobile pühendada rohkem aega oma lähedastele," teatas Prantsusmaa klubi Paris FC avalduses.

Immobile liitus Paris FC-ga tänavu veebruaris ning jõudis väljakule 12 kohtumises, lüües kaks väravat.

Klubikarjääri jooksul kogunes Immobile arvele 599 mängu ja 306 väravat. Itaalia koondist esindas ta 57 kohtumises, milles lõi 17 väravat.

Immobile kuulus Itaalia koondisesse, 2021. aastal võideti Euroopa meistrivõistlused. Turniiril lõi ta kaks väravat, neist ühe finaalis, kus Itaalia alistas Wembley staadionil penaltiseerias Inglismaa.

Suurima edu saavutas Immobile kaheksa hooaja jooksul Rooma Lazios. Ta tõusis Rooma klubi läbi aegade parimaks väravakütiks, lüües 340 mänguga 207 väravat. Lazio särgis võitis ta Itaalia karika ehk Coppa Italia ning kahel korral Itaalia superkarika.

2020. aastal võitis Immobile 36 tabamusega Euroopa kuldse saapa. Serie A suurimaks väravakütiks krooniti ta kokku neljal korral.

Lisaks Laziale ja Bolognale mängis Immobile Itaalia klubidest Juventuses, Pescara, Genoa ja Torino ridades. Välisklubidest kuulus ta Dortmundi Borussia, Sevilla ja Besiktasi koosseisu.

Toimetaja: Lisette Holst

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