Aarna lahkumismängu eel: ära unusta kunagi seda, kust pärit oled

Aarna sõnul oli tema jalgpallurikarjääris üks olulisemaid samme Põlva Lootosest otse Soome siirdumine. "See oli väga suur muutus nii jalgpallurina kui ka eraelus. Läksin esimest korda kodust ära üksinda elama. Soomes algas minu tõus jalgpallurina. Elasin need paar väga rasket kuud üle, kus pidi kohanema tempo, treeningtingimuste ja kõigega, aga sain hakkama," ütles Aarna.

Alustavale jalgpallurile suurt eduvalemit Aarna arvates ei olegi. "Lihtsalt tee tööd, näe vaeva ja kuula treeneri sõna. Vanemate ja targemate inimeste sõna. Nii lihtne ongi. Ja ära unusta kunagi seda, kust pärit oled," ütles Aarna.

Vaata jalgpall.ee intervjuud Aarnaga siit:

Naiste koondise treener Anastassia Morokvkina ütles esmaspäeval, et Aarna on reedel täpselt nii kaua väljakul, kui ise soovib. "Lähtume tema soovist, et kui tema ütleb, et on valmis üheks minutiks, siis anname talle ühe minuti ja saadame ta väljakult ära; aga kui ta ütleb meile, et tüdrukud, ma olen all in, ei ole ka ole probleemi. Kui mängija on väljakul valmis olema 90 minutit, siis ta mängib 90 minutit, kui on vaja midagi ära muuta, siis võtame välja," sõnas Morkovkina.

32-aastane Aarna on koondise eest senises 106 kohtumises löönud 26 väravat, millega on koondise läbi aegade paremuselt teine väravakütt. 2011. ja 2015. aastal valiti Aarna Eesti parimaks naisjalgpalluriks. 2018. aastal autasustati Aarnat Eesti Jalgpalli Liidu hõbemärgiga.

Maavõistlus Malta vastu algab reedel kell 19.00. Kohtumine leiab aset Sportland Arenal. 11. aprillil võõrustab Eesti Ukrainat.

Eesti koondise koosseis Malta ja Ukraina vastu:

Väravavahid

Karina Kork (23.02.1995) – JK Tabasalu 30/0

Keiti Kruusmann (10.06.2003) – Tartu JK Tammeka 2/0

Kaitsjad

Signy Aarna (04.10.1990) – Põlva FC Lootos 106/26

Kelly Rosen (23.11.1995) – Tallinna FC Flora 66/1

Siret Räämet (31.12.1999) – Tallinna FC Flora 29/0

Maarja Saulep (09.05.1991) – Tallinna FC Flora 13/1

Eva-Maria Niit (05.02.2002) – Tartu JK Tammeka 7/0

Sandra Liir (26.07.2003) – Saku Sporting 6/0

Jessika Uleksin (19.01.1997) – Tallinna FC Flora 3/0

Rahel Repkin (17.06.1998) – Tartu JK Tammeka 2/0

Poolkaitsjad

Kairi Himanen (11.11.1992) – Saku Sporting 62/4

Lisette Tammik (14.10.1998) – Tallinna FC Flora 55/7

Grete Daut (04.01.2000) – Saku Sporting 20/0

Renate-Ly Mehevets (02.03.1999) – Tartu JK Tammeka 15/0

Jaanika Volkov (20.02.2005) – Tallinna FC Flora 8/0

Anastasia Ivanova (05.03.1999) – Tallinna FC Flora 0/0

Ründajad

Kristina Bannikova (15.06.1991) – Saku Sporting 93/8

Vlada Kubassova (23.08.1995) – FC Como (ITA) 60/10

Mari Liis Lillemäe (01.09.2000) – Tallinna FC Flora 38/2

Emma Treiberg (19.11.2000) – Saku Sporting 27/0

Liisa Merisalu (15.01.2002) – Tartu JK Tammeka 24/2

Getter Saar (09.11.1999) – Tallinna FC Flora 13/3

Katriin Saulus (05.07.2003) – Saku Sporting 2/0

Peatreenerid: Sirje Roops, Anastassia Morkovkina

Kehalise ettevalmistuse treener: Marten Metsniit

Väravavahtide treener: Martin Kaalma

Arst: Raul Parik

Füsioterapeudid: Laura Ernits, Kai-Riin Tomera

Psühholoogilise ettevalmistuse treener: Laur Nurkse

Fotograaf: Liisi Troska

Mänedžer: Raili-Raine Ellermaa