Pikalt juhtinud valitsev Eesti meister pääses Rapla vastu ehmatusega

Rapla läks kohtumist 4:0 juhtima, kuid peagi võttis Pärnu juhtohjad enda kätte ning avaveerand võideti 23:11. Rapla suutis teisel veerandil seisu peaaegu viigistada, kui jõuti kahe punkti kaugusele Pärnust (27:29), kuid Pärnu tegi seejärel 10:0 spurdi ning vahe kärises taas suureks. Kolmandal veerandajal näitasid mõlemad meeskonnad üsna võrdset mängu.

Neljanda veerandaja algul hakkas Pärnu edumaa jõudsalt kahanema, kuna Rapla tegi ise 10:0 spurdi. Rapla viigistas seisu neli ja pool minutit enne normaalaja lõppu ning läks omakorda ette.

Minut ja 30 sekundit enne lõppu läks Pärnu 71:70 ette, kui Robert Valge tabas kahepunktiviske. Järgnenud Rapla rünnak ebaõnnestus ning Pärnu jõudis seejärel taas korvini, kui täpne oli Mihkel Kirves, viies Pärnu kolme punktiga ette.

Rapla jõudis korvini, kuid Pärnule jäi 73:72 edu. Seejärel tehti viga Tadas Pazerale, kes tabas mõlemad vabavisked, suurendades Pärnu edu taas kolmele punktile. Rapla poolt sai lõpus veel Rait-Riivo Laane minna vabaviskejoonele, visates ühe sisse, aga teise meelega mööda, et saada lauapõrkest pall. See paraku ei õnnestunud ning Pärnu võitles palli endale. Rapla ei suutnud siiski kaotusseisust enam välja tulla ning Pärnu teenis 76:73 võidu.

Mängu parimana viskas Robert Valge 26 punkti. Mihkel Kirves tegi kaksikduubli, saades kirja 14 punkti ja 11 lauapalli. Rapla poolt olid parimad Obrad Tomic ja Derrick Woods, kes viskasid vastavalt 21 ja 18 silma.