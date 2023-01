Tuntud sisesõudmisvõistlus Alfa tõi üllatusvõitja Millingu

Kui kahel eelmisel talvel selgitati piirangute tõttu sõudergomeetrite võistluse paremaid virtuaalselt, siis laupäeval koguneti mõneaastase pausi järel Audentese spordikeskuses ja võeti üksteiselt mõõtu taas vahetus konkurentsis.

Ehkki võistluse paljukordne võitja Tõnu Endrekson jäi sel aastal jõuproovist eemale, oli mehi stardis kokku 45. Eelvõistlusel selgitati 16 paremat ja finaalis tõmbas sõudeergomeetril parima aja välja üllatusvõitja Martin Milling, kes sai tuhande meetri distantsil kirja aja 2.48,8. Leo Muiste kaotas talle teisena vaid 0,3 sekundiga ja Allar Raja kolmandana ligi kahe sekundiga.

"Pikk taust on korvpallis, aga viimased neli aastat olen keskendunud CrossFitile," sõnas mitmekülgne sportlane ERR-ile. See tõigi edu? "Tundub küll. Üldfüüsiline vorm on piisavalt hea, et ka nii spetsiifilisel alal võita."

39-aastane Allar Raja tunnistas, et kolmanda koha tõi tubli pingutus. Raja käis hiljuti doktor Mardna juures põlvemeniski operatsioonil ja treeningutes oli paus. Üheskoos 43-aastase Tõnu Endreksoniga langes eelmise aasta lõpus otsus tippsõudmisega veel jätkata.

"Me ei tee täna selle maksimumiga, millega oleme ehk noorest peast teinud," lausus Raja. "Aga võib olla pole ka vaja. Tingimus on see, et kui oleme selles seisus suvel, et aidata meeskonda, siis me seda teeme. Selline kompromiss oli meile sobiv."

Meie sõudmisparemik sõidab kevadel treeninglaagrisse Itaaliasse, edasi ootavad ees MK-etapid, EM ja septembri alguses peetakse Serbias hooaja tähtsaim võistlus - MM-il lähevad jagamisel Pariisi olümpiakohad.

"Tähendab, et tuleb mobiliseerida need jõud, kes meil on," ütles Raja. "Teha ära töö ja võtta suvel välja meie trumbid, mis on neljapaadi puhul kogemused ja tehniline võimekus sõita kiiresti siis, kui on palju kaalul."

Sel aastal möödus 30 aastat esimesest sisesõudmise võistlusest Alfa, millel on olnud kindel koht sõudjate talvises kalendris. Tänavu oli võistlusel osalejaid ligemale 400.

"Meie Eesti sõudjatele ja meie naabritele on see suhteliselt oluline võistlus. See, et täna on siin sada lätlast kohal - ma tunnen ennast natuke uhkena ka," ütles võistluste peakorraldaja Mihkel Klementsov.

"Kuna sisesõudmine on rahvusvahelise sõudeliidu poolt nüüd ametlikult aktsepteeritud spordiala, siis mõne aasta pärast sooviksime Tallinnasse tuua kas EM-i või miks mitte MM-i. Peab suurelt mõtlema."