Finaali kaotanud Kuuba: vastase taktika toimis väga hästi

Eesti esireket Kristin Kuuba kodusel YONEX Estonian International turniiril tiitlit paraku kaitsta ei suutnud. Kui finaalkohtumine maailma 211. reketi, Taiwani mängija Yu-Hsun Huangi vastu algas eestlanna kindla geimivõiduga 21:13, siis teises geimis muutis Huang taktikat, millele Kuubal vastust polnud. Vastane asus 10:1 juhtima, võttes lõpuks kaks geimivõitu, mõlemad tulemusega 21:11.

"Esimene geim suutsin nagu enda mängu peale suruda, mängisime minu mängu. Aga alates teisest geimist muutis ta oma taktikat ja see taktika toimis minu vastu väga hästi. Ta hoidis selliste kõrgete ebameeldivate tõstetega mind ainult tagaväljakul," lausus Kuuba ERR-ile.

"Seal kaotasin oma kannatuse, ei suutnud õigeid lahendusi leida ja siis tuli natuke ebakindlus sisse, tema sai kindlust juurde ja mängupilt muutus totaalselt."

Maailmas 45. positsiooni hoidev Kuuba jääb hoolimata kaotusest turniiriga rahule. "Pigem arvan, et selle võistluse võiks ikka positiivsete hulka lugeda, hõbemedal siiski. Väike pettumus kindlasti, aga pigem, kui üldiselt siin mänge vaadates, siis mängupilt on okei ja ma arvan, et on hea seda uut aastat selle hõbemedaliga alustada, siit on hea edasi minna."

Turniiril neljanda asetusega olnud Eesti esinaispaar Kati-Kreet Marran - Helina Rüütel jäid napilt finaali ukse taha, kui pidid poolfinaalis tunnistama USA duo paremust. Rüütel hindas tänavust konkurentsi tasavägiseks.

"Hetkel veel on ikka natuke valus, natuke ikka kripeldab, aga arvan, et lõpus jäi natuke enesekindlusest puudu," sõnas Rüütel. "Juhtisime lõpus, isegi matšpall oli olemas, aga ei suutnud seda lõppu ära realiseerida. Kõik naispaarid on üsna ühtlase tugevusega, ei oskaks välja tuua kindlaid favoriite, vaid tegelikult on kõigil võimalus võita."

Hetkel maailma edetabelis 49. kohal asuvad Rüütel ja Marran on koos mänginud juba neli aastat, Rüütli sõnul peavad nad praegu eriti tööd tegema mentaalse poolega.

"Areng on tõusvas joones, iga aastaga oleme suutnud teha järjest paremaid mänge ja oleme edetabelis tõusnud. Üks asi on kindlasti mentaalne ja vaimne pool - enesekindlus, millega peame tööd tegema. Oleme mänginud päris mitu head mängu, aga ei olegi suutnud realiseerida mängu lõppe."

Alanud aasta suurim eesmärk on võita medal Euroopa mängudelt. "Lähiplaanidest on üks Islandi turniir, mis on natuke nõrgema kategooriaga. Kuna veebruaris ei ole ühtegi turniiri, siis mõtlesime, et läheme mängukogemust ikka saama. Pikaajaline plaan on suvel toimuvad Euroopa mängud, kus soovime võita medalit."