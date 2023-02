Kaks väravasöötu andnud Ronaldo aitas Al-Nassri võidule

Al-Nassr alistas reede õhtul 2:1 Al-Taawoni meeskonna. Abdulrahman Ghareeb avas skoori, Ronaldo sai kirja väravasöödu.

Al-Taawon viigistas mänguseisu 47. minutil, kuid Al-Nassr leidis uuesti tee väravani 78. minutil, kui skoori tegi Abdullah Madu. Ka sellele tabamusele andis portugallane väravasöödu.

Al-Nassr hoiab 40 punktiga liigatabelis liidrikohta, olles 17 mängust võitnud 12. Samade punktide arvuga on teisel kohal Al-Ittihad FC. 40 punkti on kogunud ka Al-Shababi meeskond, kuid nemad on pidanud 18 kohtumist.