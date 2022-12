Lass kohanemisest uue süsteemiga: loodetakse, et ma jään vabaks viskama

Eesti rahvusnaiskonna 26-aastane ja 191 cm pikk keskmängija Kadri-Ann Lass mängib klubikorvpalli neljandat hooaega profina Euroopas. USA üliõpilasliigast tulles teenis ta esmalt leiba Poolas, siis Ungaris ja seejärel Hispaanias, kus vahetas selleks hooajaks klubi. Lass mängib nüüd Põhja-Hispaanias asuva San Sebastiani linna naiskonnas Euskotren, kus kannab ääremängija rolli, sest klubil on Malist pärit keskmängija.

"On olnud selline veidi üles-alla algus, natukene võttis aega uue tiimi ja süsteemiga harjumine, sellega, kuidas neile meeldib mängida ja minu positsiooni mõttes ka," rääkis Lass ERR-ile. "Ma pigem viskan kolmeseid kui mängin all, see on minu jaoks uudne roll. Neljas aasta Euroopas ja iga aastaga olen natukene väljapoole lükatud. See aasta on mul viie positsioonil nii suur ja hea mängija, et mind sinna alla väga vaja pole, pigem loodetakse sellele, et minu mängija läheb appi ja jään vabaks viskama."

Lass on oma klubiga Hispaania tugevas ja väga tihedas meistriliigas 16 naiskonna seas 12. kohal. Kümnest mängust on võidetud neli. Lassi keskmised näitajad on mängu kohta 25 minutit, 5,9 punkti ja 3,4 laupalli. EuroCupil on Lassi koduklubi alagrupis senisest neljast mängust võitnud ühe, eurosarjas on Lass mänginud keskmiselt 28 minutit ja visanud 5,8 punkti.

"EuroCup on klubi jaoks ajaloo esimene kord seda mängida. Seal on pigem see, et saime oma esimese võidu kätte ja kõik olid õnnelikud. Meil ei ole ka kõige kergem grupp sattunud, eesmärk on hästi esineda ja endast kõik anda," selgitas Lass. "Hispaania liigas on eesmärk saada vähemalt sama koht mis eelmine aasta, selline kuues koht, jõuda esikaheksa sekka ja seal olles saada kuninganna karikale. Selle nimel töötame kõvasti iga päev," tõdes eestlanna.

Hispaanias karastuvat Lassi ootab veeburaris enda juurde taas Eesti koondis, et pidada viimased Euroopa meistrivõistluste valikmängud.