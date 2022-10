Köster: kohustuslikud võidud oleme ära võtnud

TalTechi eest viskasid Kristel Rattasepp ja Annika Köster mõlemad 14 punkti.

"Algus oli väga rabe, väga palju pallikaotusi meie poolt. Tundub, et tüdrukutel oli võidutahe nii suur, et kuidagi rabistasime hästi palju. Aga lõpus saime juba oma laua kontrolli alla, saime jooksma, kaitses stoppe ja tasuks võit," ütles Annika Köster.

Pühapäevase võiduga püsib TalTech jätkuvalt play-off'i jõudmise kursil. Seni on teenitud kuuest kohtumisest neli võitu.

"Kohustuslikud võidud oleme ära võtnud. Selleks, et play-off´i jõuda, tuleb kuue hulka jõuda ja praegu me oleme play-off'i kursil. Tänane mäng oli ka üks nendest, mis tuli ära võtta, et jõuda play-off'i. Kindlasti on veel võistkondi ees ootamas, kes tuleb ära võtta," lisas Köster.

Köster usub, et tema tiim kuulub Balti liigas keskmike hulka.

"Balti liiga tase, ülemine ots on üsna tugev. Esimene Vilnius mängib Euro Cupi, nendel on Euro Cupi võitja võistkonnas, Euroliiga kogemusega mängijad, et ülemine ots on tõesti tugev. Aga keskmikud, ma ise arvan, et meie kuulume nende hulka," ütles Köster.

Teist hooaega TalTechi naiskonda juhendava hispaanlase Sergio Cuibero Rico arvates on tiim veel kaugel tasemest, et näidata järjekindlat mängu.

"Ma arvan, et oleme kaugel sellest tasemest, mis meil peab võistlemiseks olema. Peame palju rohkem tööd tegema ja ootama tagasi mängijaid, kes on vigastustega väljas. Seega jah, me oleme kaugel tasemest, et olla liigas järjepidevad," ütles Taltechi naiskonna peatreener Sergio Cuibero Rico.