Ukraina tipptreener pärjati elutööauhinnaga

Endine kõrgushüppaja Zujev alustas treenerikarjääri 1999. aastal ning paar aastat hiljem hakkas ta juhendama Andri Protsenkot. Protsenko oli Zujeviga tutvudes sprinter, kuid Zujev julgustas teda kõrgushüpet proovima. Tänaseks 34-aastane Protsenko on oma karjääri jooksul võitnud kuus tiitlivõistluste medalit.

Protsenko võitis oma viimased medalid sel suvel, kui ta pälvis pronksi nii Eugene'is peetud MM-il kui ka Münchenis toimunud EM-il. Ukrainlase isiklikuks tippmargiks on 2.40 m, mis on kõigi aegade pingereas paremuselt kuues tulemus.

Zujev ja Protsenko elavad mõlemad Ukrainas Hersoni piirkonnas ning Protsenko elas märtsis ja aprillis viis nädalat Venemaa okupatsiooni all. Protsenko pidi tiitlivõistlusteks treenima isevalmistatud varustusega.

"See auhind on minu jaoks suur üllatus, kuid ma olen väga rahul ja mul on hea meel, et rahvusvaheline kergejõustikuliit hindas minu ja Andri tööd nii kõrgelt," ütles Zujev.

"Püüdsime end vormis hoida, sest saime aru, et ainus asi, mida saame teha, on jätkata rutiinset tööd, eesmärgiga valmistuda rahvusvahelisteks võistlusteks nii hästi kui võimalik. See oli hullult raske. Raske on isegi mõelda treeningutele ja võistlustele, kui sinu kodumaal käib sõda. Need mõtted kummitasid meid pidevalt. Pronksmedal on minu ja Andri jaoks sama tähtis kui kuld, eriti kui arvestada neid raskusi, mida Andri pidi medalite võitmiseks ületama."

Lisaks maailmatasemel sportlaste juhendamisele on Zujev andnud mitmeid seminare Ukraina treeneritele ning 2018. ja 2019. aastal jagas ta oma kahe aastakümne pikkust kogemust ettekannete raames teemal "Maailmatasemel kõrgushüppaja pikaajaline areng".