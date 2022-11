Pärnu Sadamat hakkab juhendama Gert Kullamäe

"Oleme rõõmsad, et meie abitreener on võtnud väljakutse vastu ja on asunud meeskonna peatreeneri rolli," teatas klubi sotsiaalmeedias. "Aastaid Heiko Rannula kõrval olnud Gert on meeskonna tegemistega kursis ning oligi üsna loomulik käik, et kogemustega treener asub meeskonda juhendama. Soovime Gerdile ainult jõudu!"

Viimati töötas 51-aastane Kullamäe koduses liigas peatreenerina 2019. aastal, kui oli lühikest aega TalTechi meeskonna eesotsas.

Peatreenerina alustas Kullamäe 2012. aastal Tartu Ülikool/Rocki meeskonnas, kus viie hooaja jooksul võitis ühe Eesti meistritiitli (2015) ja kahel korral karika (2013 ja 2014). Pärast Tartust lahkumist töötas Kullamäe ka Tallinna Kalev/TLÜ juhendajana.

Pärnu Sadamas oli Kullamäe aastast 2020 abitreeneriks ka eelmise peatreeneri Heiko Rannula kõrval.