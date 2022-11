Alar Rikberg: oleme võimelised mängima kõrge kvaliteediga võrkpalli

"Me oleme võimelised mängima väga kõrge kvaliteediga võrkpalli. Aga me oleme samal ajal võimelised täitsa ära kukkuma ja täitsa tühja koha pealt ja isegi mitte sellises olukorras, kus meil mingit survet oleks. Sest see viimase geimi lõpp – vastane oli juba alla andnud ja mäng oli juba läbi. Ja siis äkitsi oli vastane järel ja me pidime võitlema, veri ninast väljas, et see 3:0 võit kätte saada," ütles Bigbank Tartu peatreener Alar Rikberg.

Hooajad ja kooslused on erinevad. Tänavu on Tartu meeskonnas vaid võrkpallile keskenduvaid pallureid viis. Mullu saadi Alar Rikbergi sõnul koostööd rahulikult paika sättida – peatreeneri hinnangul oli viimaste aastate ühe tugevama meeskonna treeningute tase tihtipeale kõrgemgi kui Balti liiga kohtumistes kogetud vastupanu.

Sel hooajal tuleb rinda pista tihedama mängugraafikuga ja nii toimubki üksteise tundmaõppimine pigem võistlusväljakul. Just eurosarja silmas pidades on meeskonnal tarvis leida võti, kuidas suuri mõõnu vältida.

"Kui me lööks seal kogemata ühe palli maha, siis see mõõn jääbki tulemata. Aga teinekord, kas siis on kramplik see asi või lähme krampi, kui me jääme veidi surve alla või ei lähe. Raske iseloomustada. Aga ideed saavad meil mingil hetkel kiirelt otsa, see on fakt. Jaa, eks tegeleme," ütles Bigbank Tartu sidemängija Markkus Keel.

"Mulle tundub, et vahepeal me tahame liiga palju nagu ilu või efekti. Aga mõnikord on vaja mõelda selle peale, et ükskõik, kuidas punkt tuleb, igal juhul saab selle eest ühe punkti võrkpallis. Et teha selliseid kindlamaid, lihtsamaid ja osavamaid lahendusi – see peaks meile ka stabiilsuse tooma," lisas Rikberg.