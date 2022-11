Saalihokikoondise peatreener: me ei pea tähtmängijatele toetuma

Eesti meeste saalihokikoondis jõudis Šveitsis toimuval MM-turniiril kaheksandikfinaali, kus nad lähevad vastamisi lõunanaabri Lätiga. Koondise peatreeneri Risto Lalli sõnul on senise edu võtmeks ühtlase tasemega meeskond.

Eesti võitis täiseduga C-alagrupi, kuhu kuulusid ka Singapur, Kanada ja Tai. "Meie mängupilt läks iga mänguga paremaks. Halvasti läks ehk see, et kahes viimases mängus olime esimestel minutitel unised, mistõttu lasime endale kiiresti kaks väravat lüüa. Üldiselt meie ründemäng toimib ja palliga oleme enesekindlad," rääkis Lall.

"Kõige rohkem valmistab heameelt see, et peaaegu kõik mängijad on resultatiivsuspunkti kirja saanud. Seega valikuga meil probleeme pole. Võrreldes varasemate MM-idega on meil suurem mängijate valik ja oleme selle võrra tugevamad. Me ei pea liiga palju tähtmängijatele toetuma," lisas Lall.

Kas alagrupi kolm kindlat võitu olid ka oodatud võidud? "Alati tuleb mängima minna nii, et austad vastast ja oled algusest peale valmis, sest vastasel juhul on väga raske mängu enda kasuks pöörata. Meie tasemevahe nende kolme võistkonnaga on kindlasti olemas, peaksime neid igal juhul võitma."

Kolmapäeval läheb Eesti kaheksandikfinaalis vastamisi Lätiga. "MM-il on umbes viis kuni kümme võistkonda, kes võivad omavahel mängida väga võrdseid mänge ja ilmselt mängivadki. Ootame Läti vastu tasavägist mängu," lõpetas Lall.