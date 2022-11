Eesti mälumängurid võitsid EM-il hulgaliselt medaleid

Riikide koondiste mängus saavutas Eesti koondis koosseisus Ove Põder, Igor Habal, Illar Tõnisson ja Kaarel Silmato sarnaselt eelmisele aastale teise koha. Nagu ka eelmisel aastal, tuli võitjaks taas Belgia koondis ning pronksmedalid sai Inglismaa koondis.

Kaarel Silmato jõudis hõbemedalile ka üksikmängus. Võitja oli Ronny Swiggers Belgiast ning kolmanda koha omanik oli Daoud Jackson Inglismaalt.

Paarismängus võitis Kaarel Silmato koos Igor Habaliga pronksmedali. Esimese koha saavutasid Victoria Groce (USA) – Kevin Ashman (Inglismaa) ning teiseks tulid Tero Kalliolevo (Soome) – Ronny Swiggers (Belgia).

Klubide mängus sai Eesti-Soome võistkond JFSI (Tero Kalliolevo, Ove Põder, Kaarel Silmato, Jussi Suvanto) kolmanda koha. Eespool olid samuti rahvusvahelised võistkonnad The New Janitors ja The Rolling Scones.

Eriteemalistes mängudes võitis Ove Põder ajalooteemalise mängu; Igor Habal jagas esikohta sporditeemalisel mängul ning Kaarel Silmato pälvis pronksmedali filmiteemalisel mängul.