Sikk mootorispordimängudest: FIA idee oli korraldada olümpia stiilis võistlust

Riikide arvestuses jagas Eesti 11. kohta. Pjedestaalile tõusis koondislastest pronksmedalile tulnud rallisõitja Georg Linnamäe, kes võistles mootorispordimängudel koos oma kaardilugeja James Morganiga. Veel kolmel alal saavutasid eestlased neljanda koha.

Visiooni mõttes kujutavad mootorispordimängud endast justkui autospordi olümpiamänge. Kokku saavad erinevat alad rallist vormelisõiduni ja drift'ist e-autospordini. Riikide koondiste vahel peetakse medaliarvestust.

Räägib mootorispordimängudel Eesti koondise eesotsas olnud Eesti Autospordi Liidu spordidivisjoni juht Kuldar Sikk.

"Suures piirides on FIA idee korraldada olümpiamängude stiilis võistlust," lausus koondise eesotsas olnud Eesti Autospordi Liidu spordidivisjoni juht Kuldar Sikk ERR-ile. "FIA enda soov on jätkata noorte kaasamist. Et algajad ja oskajad autosportlased saaksid ühel võistlusel kokku."

Eesti pani oma esindajad välja kümnel alal kuueteistkümnest. Sikk tõdeb, et kõige keerulisem oli sportlastele ära seletada, mida mootorispordimängud endast kujutavad ja motiveerida neid osalema. Edasine sujus juba hõlpsamalt.

"Kardisporti meil tehakse, autoslaalomit erineval viisil rahvaspordi näol ja väiksemates sarjades, drift on väga populaarne, rallikrossialad väga populaarsed ja just krosskartidega. Oli kohal päris huvitav koosseis. Tegelikult läks päris hästi," sõnas Sikk.

"Kuna traditsioon ei ole pikk, siis raske on midagi võrrelda. Kõikidel aladel oli esindatud ainult üks riik - Hispaania. Soome oli esindatud vaid ühes sportlasega, aga Läti kuue-seitsme alaga. Ei oskagi öelda, mis osas Soome kolleegid mõtlesid, et ei peaks mängudel osalema. Kui võetakse malli olümpiamängudelt ja loetakse medaleid, siis me ju kolmel alal jäime neljandaks, mis minu mõistes on ka väga hea tulemus. Punktiarvestuses oleksime võib-olla isegi kõrgemal olnud."

Eestlastest parima tulemuse teinud rallisõitja Georg Linnamäe saabus mängudele Kataloonia MM-rallilt. Meestest, kellega Linnamäe MM-sarjas Rally2 ehk WRC2 arvestuses maid jaganud, oli Prantsusmaal kohal hispaanlane Pepe Lopez.

"Toimus tavaline ralli kaks päeva. Esimesel päeval sõideti kolme katset kaks korda läbi, teisel päeval kahte katset kolm korda läbi ning ralli lõpetuseks kolme parima ajad nulliti ning sõideti medalikatse, mille võitja tuli kogu asja võitjaks," kirjeldas Linnamäe süsteemi.

"Meil oli hea võimalus kohe pärast Hispaania rallit sinna minna. Ei olnud meist nii kaugel ja oli võimalik saada asfaldikogemusi juurde. Tulemuse osas nii palju, et üldjoontes saab kolmanda kohaga rahul olla, aga olnuks võimalik ka kõrgema koha eest mängus olla. Läksime viimasele katsele väga kehva seadega - meil ei olnud seal väga võimalik midagi teha. Oma kodumaad esindades tekib ikka koondise tunne ja koos seal avatseremoonial osalemine oli ikka uhke."

Kuidas see sündmus välja paistab? "Esiteks on üritus väga lapsekingades. Oli päris palju veidraid otsuseid, mis olid tehtud organiseerimise mõistes. Mis puudutab Kallet [Rovanperät], Otti [Tänak] ja muid tippsõitjaid, siis ürituse mõte ongi see, et profisõitjad ei tulegi kohale. Profilepingutega sõitjaid ei oodatagi."

Mootorispordimängude puhul teeb võistluse läbiviimise keeruliseks see, et kõik alad tuleb korraldada väikesel territooriumil. Surve ajakavale on paratamatult suur. Kuldar Siku hinnangul suudaks Eesti sedagi üritust korraldada, aga mitte sügisel, kui ilm on vihmane ja pime.

"Meil on valget aega vähem ja ilmastik heitlik - loomulikult oleks tore, kui sõidetaks Pärnu ringrajal," lausus Sikk. "Aga kontseptsioon näeb ette, et kõik alad sõidetaks koos, siis peaksime Pärnu ringraja suuremaks tegema. Aga see võiks kindlasti olla uus eesmärk."

Järgmised FIA mootorispordimängud toimuvad aastal 2024.