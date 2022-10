Tattar vägevast hooajast ja MM-tiitlist: nüüd on ots lahti tehtud!

"Pinge on nüüd justkui maha võetud, ots on lahti tehtud," rääkis Tattar ERR-ile ülieduka hooaja kroonist. "Pigem olen alati teinud oma kõige kehvemad tulemused just maailmameistrivõistlustel. Et nüüd särada ja kõik viis ringi hästi mängida, näitab, et minus on olemas aines selline suur võistlus võita. See võib-olla annabki jõudu ka edaspidiseks ja loodan, et siit on võimalik edasi minna."

Lisaks maailmameistritiitlile võidutses Tattar tänavu profituuril Disc Golf Pro Tour ning on alates eelmise aasta juulist jõudnud pjedestaalile 21 järjestikusel võistlusel. Kokku teenis eestlanna hooaja jooksul auhinnarahaks mõnda aega ka maailmarekordiliseks summaks olnud 103 000 dollarit.

"Eks tunne oli ka selline, et olen millegi erilise poole teel," tõdes Tattar. "Viimastel võistlustel see kannustas mind enam pingutama. Kui hooaja alguses oleks olnud suuremad ebaõnnestumised, oleks võib-olla pärast MM-i lasknud veidi lõdvemaks."

"Hooajavälisel ajal mõtlesin nende kahe võistluse [MM ja Pro Tour] peale ja seadsin need eesmärgiks, tahtsin seal väga hästi esineda ja võita. Tunnen, et olen justkui selle momendi endale manifesteerinud, olen seda visualiseerinud ja oodanud ning nüüd on see lõpuks käes," lisas ta.

Mais hakkas Tattarit segama valu küünarnukis, mille tõttu tuli ka võistlusi vahele jätta. "Tuleb ekspertidega maha istuda. Närv põhjustab teatud spetsiifiliste liigutustega valu, käsi jääb kangeks," selgitas Tattar. "Täpselt ei oska öelda, mis see lahendus on: arvan, et novembri alguses saan nende inimestega maha istuda ja arutada, kuidas uuele hooajale ilma valuvaigisteid söömata vastu minna."

Tattari sõnul on tema järgmise hooaja programm suures pildis sama, mis oli ka sel aastal. "Üritan nii hooajale vastu minna, et vigastust ei tekiks ja oleksin terve. Peamiselt olen ikkagi USA-s, võib-olla teen Euroopas üht koma teist kaasa. Novembris algab juba töö, oktoobri viimase nädala võtan kergelt puhates ja seedides, mis viimase aasta jooksul juhtunud on."