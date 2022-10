Kristin Tattar võidutses USA profituuri finaaletapil

Finaaletapi võidu eest teenis Tattar 35 000 USA dollarit ning kogu hooaja eest on eestlanna teeninud 103 107 dollarit, mis tähistab kettagolfis uut maailmarekordit.

Poolfinaalis läbis Tattar võistlusraja 63 viskega ehk tegi kolm viset alla par'i. Finaali pääses neli naist ning seal läbis eestlanna raja 64 viskega, edestades lähimat konkurenti kahe viskega.

With today's win, Kristin Tattar has set a record for most cash won in a single season ($103,107) pic.twitter.com/GFnr7E8nD5 — Disc Golf Pro Tour (@DiscGolfProTour) October 16, 2022

"See on imeline. Tahtsin väga võita, sest see oleks ilus lõpp suurepärasele hooajale," ütles Tattar pärast võistlust.

"Olen väga uhke enda üle, et suutsin läbi tulla, kuigi tunne polnud parim," lisas Tattar otse-eetris antud intervjuus.