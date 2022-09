Kristin Tattar tuli kettagolfi maailmameistriks

30-aastane Tattar sai esimesel nelja ringil tulemused 58, 66, 64 ja 58 ning finaalis, kus osalesid 31 paremat, oli tema skoor kõigist konkurentidest parem ehk 59. Tema ühe ringi keskmine oli MM-i kõigi aegade parim näitaja.

Kristin Tattar finishes the tournament with the highest ever average round rating at the @PDGA FPO World Championships. Here's how she cruised to victory in the final round: pic.twitter.com/0uDnFzToty