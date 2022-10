Pingil istunud Ronaldo otsustas enne mängu lõppu staadionilt lahkuda

87. minutil said ManU eest platsile Christian Eriksen ja Anthony Elanga. Ronaldo lahkus staadionilt mõni hetk hiljem.

"Ma tegelen sellega homme, mitte täna. Praegu tähistame seda võitu," ütles Manchester Unitedi peatreener Erik ten Hag peale mängu. "Ma olen teda näinud, aga ma pole temaga rääkinud," lisas ten Hag.

Vaatamata sellele, et United tegi kolmapäevases 2:0 koduvõidumängus viiest lubatud vahetusest vaid kolm, otsustas Ronaldo varakult pingilt lahkuda ja kadus Old Traffordi tunnelisse.

Endine Inglismaa koondise ründaja Gary Lineker ütles, et Ronaldo käitumine tõmbas tarbetult tähelepanu Unitedi esitusest Spursi vastu.

"Vabandust, aga see on vastuvõetamatu – see on väga halb," ütles Lineker Ronaldo käitumise kohta kolmapäevases liigamängus.

Neli päeva tagasi näitas Ronaldo liigamängus Newcastle'i vastu samuti oma pahameelt, kui ta 72. minutil välja vahetati. Kohtumine jäi 0:0 viiki.

Pärast pühapäevast 0:0 viiki ütles ten Hag, et tal pole Ronaldo negatiivse reaktsiooniga probleeme.