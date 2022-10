Taas platsile pääsenud Ronaldo lõi värava ja kindlustas Unitedile edasipääsu

Unitedi asus juhtima 44. minutil, kui Christian Erikseni nurgalöögi järel saatis palli väravasse Diogo Dalot. 65. minutil suurendas ManU eduseisu Marcus Rashford ja lõppseisu vormistas 81. minutil Cristiano Ronaldo.

Mäletatavasti läks Ronaldo eelmisel nädalal meeskonna peatreeneri Erik ten Haagiga tülli. Kolmapäevases matšis Tottenhami Hotspuriga lahkus pingil istunud portugallane enne lõpuvilet väljaku äärest ja sammus riietusruumi. Hiljem kinnitas Ten Haag, et Ronaldo keeldus vahetusest mängu tulema, karistuseks jäeti ta eemale mängust Chelseaga.

ManU on Euroopa liiga E-alagrupis 12 punktiga teine ja liider on Real Sociedad 15 punktiga. Viimases voorus lähevad nad just omavahel vastamisi ja ManU peab võitma vähemalt kahe väravaga, et alagrupist otse edasi pääseda. Muu tulemuse korral jätkavad nad play-off'is.

Tulemused

A-alagrupp

Zürich – Bodö/Glimt 1:0

PSV Eindhoven – Arsenal 2:0

Tabeliseis: 1. Arsenal 12 punkti, 2. Eindhoven 10, 3. Bodö/Glimt 4, 4. Zürich 1.

B-alagrupp

Fenerbahce – Rennes 3:3

AEK Larnaka – Kiievi Dinamo 3:3

Tabeliseis: 1. Fenerbahce 11 punkti, 2. Rennes 11, 3. Larnaka 4, 4. Kiievi Dinamo 1.

C-alagrupp

Ludogorets – Real Betis 0:1

HJK – Roma 1:2

Tabeliseis: 1. Real Betis 13 punkti, 2. Ludogorets 7, 3. Roma 7, 4. HJK 1.

D-alagrupp

Malmö – Union Saint-Gilloise 0:2

Berliini Union – Braga 1:0

Tabeliseis: 1. Union Saint-Gilloise 13 punkti, 2. Berliini Union 9, 3. Braga 7, 4. Malmö 0.

E-alagrupp

Manchester United – Tiraspoli Šeriff 3:0

Omonia – Real Sociedad 0:2

Tabeliseis: 1. Real Sociedad 15 punkti, 2. Manchester United 12, 3. Tiraspoli Šeriff 3, 4. Omonia 0.

F-alagrupp

Lazio – Midtjylland 2:1

Graz – Feyenoord 1:0

Tabeliseis: 1. Lazio 8 punkti, 2. Grazi Sturm 8, 3. Feyenoord 5, 4. Midtjylland 5.

G-alagrupp

Freiburg – Olympiakos 1:1

Nantes – Qarabag 2:1

Tabeliseis: 1. Freiburg 13 punkti, 2. Qarabag 7, 3. Nantes 6, 4. Olympiakos 2.

H-alagrupp

Belgradi Crvena zvezda – Trabzonspor 2:1

Ferencvaros – Monaco 1:1

Tabeliseis: 1. Ferencvaros 10 punkti, 2. Monaco 7, 3. Trabzonspor 6, 4. Belgradi Crvena zvezda 6.