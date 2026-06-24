Rekordimees Ronaldo: ma olen tagasi

"Ma olen tagasi!" Nende sõnadega tähistas Cristiano Ronaldo kahte väravat Portugali 5:0 võidumängus Usbekistani üle. Hiljem selgitas ta, et sõnum oli mõeldud kriitikutele.

Ronaldo avas kohtumises skoori juba kuuendal minutil ning sai kirja enne poolajavilet veel ühe tabamuse. Kahe väravaga püstitas ta uue rekordi, saades esimeseks jalgpalluriks, kes on löönud värava kuuel erineval suurturniiril.

Pärast kohtumist selgitas Ronaldo, et tema hüüatus oli suunatud kriitikutele, kes olid temas pärast Portugali avamängu kahtlema hakanud. "See oli lihtsalt selleks, et nad ei unustaks. Ma olen ürofitasemel jalgpalli mänginud juba 23 aastat," ütles ta.

Portugallane rõhutas, et isiklikud saavutused pole tema jaoks kõige tähtsamad. "Olen väga õnnelik, kuid kõige olulisem on meeskonna tehtud töö ja enesekindlus, mille see võit meile andis. Isiklikud rekordid on alati toredad, kuid minu eesmärk on aidata meeskonnal oma eesmärke saavutada," sõnas ta.

Ronaldo tunnistas, et Portugali jaoks oli avamängule järgnenud nädal keeruline. Meeskond pidi pärast 1:1 viiki Democratic Republic of the Congoga toime tulema nii kriitika kui ka keeruliste oludega.

"See oli raske nädal, kuid me uskusime oma töösse. Arenesime meeskonnana, saime emotsioonidest üle ja andsime endast parima. Me oleme tagasi," ütles portugallane.

Portugali peatreener Roberto Martinez leidis samuti, et pärast avamängu saadud kriitika oli meeskonna suhtes ebaõiglane. Tema sõnul näitas Ronaldo keerulisel perioodil eeskuju nii väljakul kui ka riietusruumis.

"Cristiano oli suurepärane kapten. Ta kasutas oma kogemusi, sest see pole esimene kord, kui ta sellise olukorraga silmitsi seisab. Ta töötab iga päev kõvasti ja püüab igas treeningus paremaks saada," ütles Martinez.

Portugal lõpetab alagrupiturniiri kohtumisega Kolumbia vastu, kus selgub K-alagrupi võitja.