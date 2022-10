Liverpool kaotas tabeli punasele laternale

Eelmise nädala lõpus tiitlikaitsja Manchester City alistanud Liverpool hoidis laupäeval Foresti vastu palli 75 protsenti mänguajast, aga mõlemad tiimid tegid väravale seitse raamidesse läinud pealelööki ning ainsana sahistas võrku kodumeeskonna ründaja Taiwo Awoniyi 55. minutil.

"Olen õnnelik, aga kõige tähtsamad on kolm punkti," sõnas Foresti kangelane Awoniyi. "Liverpoolile värav lüüa: ma ei unusta seda päeva iial. See mäng on nüüd läbi ja peame järgmisele keskenduma, peame siit samamoodi edasi minema."

"Esitust saan selgitada, tulemust ausalt öeldes mitte," ütles Liverpooli peatreener Jürgen Klopp. "Ma pole kunagi varem näinud mängu, kus ühel võistkonnal on standardolukordadest neli-viis kindlat võimalust. Oleksime pidanud mängu ära otsustama."

Hooaja teise võidu teeninud Nottingham tõusis tabelis viimaselt kohalt eelviimaseks, 12 mänguga on nad kogunud üheksa punkti. Liverpool on 11 vooruga teeninud 16 silma ja asub seitsmendal kohal, ühe mängu vähem pidanud liider Arsenal on 11 punkti kaugusel.